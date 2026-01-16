Fuerte polémica con Maxi López por un comentario sobre Florencia de la V

El ex futbolista Maxi López volvió a centrarse en el ojo de la polémica tras un desafortunado comentario que generó revuelo en redes sociales. Las redes lo “cancelaron” cuando nombró a Flor “de la Vega” como el “hombre que besaría”.

López se encuentra en Mar del Plata como parte de la programación de verano de Olga.

El desafortunado comentario de Maxi López que generó indignación en redes

El polémico intercambio comenzó cuando Nati Jota le preguntó a la mesa “a qué tipo de hombre besarían”. La consulta dejó pensando al ex futbolista, mientras que el resto de los participantes debatía entre ellos.

“No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”, lanzó López, dejando a sus compañeros con la palabra en la boca.

Inmediatamente, Nati Jota le puso un freno a la situación: “¡No Maxi, no era por ahí!”. Además, aclaró la información errónea: “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”.

“¿Y pero cómo se llama?”, insistió el participante de MasterChef. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, siguió Jota, quien buscó cerrar con el tema.

En cuestión de minutos, su comentario se viralizó en redes sociales donde los usuarios cuestionaron la actitud de López, tildándola de “transfóbica”.