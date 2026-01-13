Maxi López tendrá su propio reality show y planea instalarse en la Argentina junto a su familia

El ex futbolista Maxi López atraviesa una etapa de fuerte transformación tanto en lo personal como en lo profesional y, lejos de quedar asociado únicamente a su pasado como jugador, el ex delantero decidió dar un paso firme en el mundo del espectáculo y ya trabaja en un reality propio junto a su familia, un proyecto que marca su desembarco definitivo en la televisión argentina.

El nuevo proyecto de Maxi López: reality, familia y una vida instalada en la Argentina

En las últimas horas trascendió que López está ordenando su futuro laboral con la intención de instalarse en el país y pasar más tiempo con sus cinco hijos. En ese plan, ya está confirmado que, en los próximos meses, su esposa, Daniela Christiansson, llegará a la Argentina junto a sus dos hijos y parte de su familia, para radicarse por un período prolongado.

La periodista Naiara Vecchio aseguró que Maxi López tendrá su propio reality show. Se tratará de una producción independiente enfocada en la transformación física y el cambio de hábitos de Maxi López.

El proyecto tendrá una duración estimada de tres meses y contará con el seguimiento de profesionales de la salud, que documentarán el proceso de evolución del ex futbolista.

El contenido será registrado principalmente para plataformas digitales y comenzaría a grabarse a partir de marzo, en coincidencia con la llegada de Daniela Christiansson al país. Mientras tanto, López se encuentra abocado a preparar la casa en la que planea vivir junto a toda su familia durante esta nueva etapa.

Este giro en su carrera no surgió de manera improvisada. Tras su paso por MasterChef Celebrity, Maxi López descubrió que una vida estable en Argentina era una posibilidad real.

Su cambio físico, su perfil distendido y la buena conexión con el público lo convirtieron en uno de los participantes más valorados del ciclo, abriéndole nuevas puertas en el universo mediático.

Con una estrategia clara, el ex futbolista decidió profesionalizar su imagen: incorporó especialistas en redes sociales para potenciar su presencia digital y firmó contrato con una señal de streaming para conducir durante el verano desde Mar del Plata el programa Sería Increíble.

Además, trascendió que Telefe tendría interés en sumarlo a un proyecto deportivo y a una serie de formato vertical que podría incluir a Wanda Nara.