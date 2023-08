Fuerte relato de Karina La Princesita sobre su salud mental: “Se me hacían derrames en los ojos”

Luego de haber hablado públicamente de la depresión que sufre desde hace años, y de alertar a sus seguidores con varios posteos donde abrió su corazón para relatar en primera persona el difícil momento que estaba atravesando, Karina La Princesita volvió a romper el silencio sobre este tema.

Karina La Princesita habló de su salud mental

En una profunda nota que dio a Socios del Espectáculo, la cantante y dio detalles de cómo se encuentra en la actualidad: “Yo no me propuse contar lo que me pasaba y lo conté el día de mi cumpleaños, no sé por qué. Calculo que fue porque me venían invitando mucho a varios programas y quería que comprendan lo que me estaba pasando”, aseguró Karina.

«Públicamente, recibí muchos mensajes diciéndome cosas como ‘qué bueno que lo cuentes porque a mí me pasa’ y no me di cuenta. Por ahí, no estamos tan acostumbrados a hablarlo tan abiertamente. Y también, muchos juzgábamos cuando te decían de ir al psiquiatra y tomar medicación. Yo decía ‘ya está. Estoy para el manicomio, y no es así’”, agregó.

En cuanto a las primeras señales de alerta que le dio su cuerpo, recordó: “Yo me asustaba. Cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era. Pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir. Hasta que me dijeron que era ansiedad, algo de la cabeza que te hace pensar que te va a agarrar algo y no es así”.

«Ahí me tranquilicé, pero yo pensaba que tenía otra cosa de salud y no que era algo mental. Con el tiempo, las cosas que te pasan te las tomás de otra manera. A mí se me hacían muchos derrames en los ojos como parte de los nervios. Y ahora, trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son tus prioridades en la vida. Lo material va y viene. Pero más que nada, lo que uno arrastra también es la vida que llevó», cerró Karina.