Fuerte relato y denuncias: el testimonio que complica a Julio Iglesias

Una investigación periodística publicada por el medio español elDiario.es, en colaboración con Univisión Noticias, expuso graves denuncias contra el cantante Julio Iglesias. Dos ex empleadas domésticas lo acusaron de haberlas sometido a situaciones de abuso sexual, acoso permanente y abuso de poder mientras trabajaban en sus residencias del Caribe.

Un fuerte relato reaviva las denuncias contra Julio Iglesias por abuso y control

Según los testimonios recogidos en el informe, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando ambas mujeres tenían 22 años y el artista 77. Las denunciantes fueron contratadas para desempeñarse como personal doméstico en propiedades ubicadas en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas). Por razones de seguridad, ambas fueron identificadas con seudónimos.

Una de ellas, llamada “Rebeca” en la investigación, relató que ingresó a trabajar como limpiadora y cocinera tras responder a una oferta laboral difundida en redes sociales. Sin embargo, aseguró que las condiciones reales del empleo distaron de lo prometido y que terminó inmersa en un entorno marcado por el control, la vigilancia y la coerción.

De acuerdo con su relato, poco tiempo después de comenzar sus tareas, Iglesias pidió conocerla personalmente y, con el correr de los días, empezó a realizarle pedidos que la joven calificó como inapropiados. Rebeca afirmó que se sentía presionada a acceder, sin percibir margen real para negarse, en un contexto laboral donde temía represalias.

La denunciante sostuvo que fue convocada en reiteradas ocasiones a la habitación del cantante, especialmente cuando su esposa no se encontraba en la propiedad, y que allí se produjeron episodios de abuso físico y sexual, incluso pese a su negativa expresa. También afirmó haber sufrido agresiones y humillaciones, además de recibir medicación para continuar cumpliendo con las exigencias.

Según detalló, intentó renunciar en varias oportunidades, pero aseguró que fue disuadida tanto por personal jerárquico de la residencia como por el propio Iglesias, quienes —según su testimonio— utilizaban información personal sobre su familia y su situación económica para convencerla de permanecer en el puesto.

Finalmente, Rebeca abandonó el empleo ese mismo año. Tiempo después, buscó ayuda profesional debido a síntomas de ansiedad, depresión y angustia persistente. Según indicó, tras iniciar tratamiento psicológico recibió un diagnóstico vinculado a las secuelas emocionales de las situaciones vividas durante su etapa laboral.

La investigación también incluyó testimonios de otros ex empleados, que describieron un clima laboral atravesado por el miedo, la falta de derechos básicos y el ejercicio de un fuerte control por parte del entorno del artista.

Con información de mdzol.com