Denunciaron a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y abuso de poder

Dos ex empleadas de Julio Iglesias denunciaron al cantante por presuntas agresiones sexuales y abuso de poder y las acusaciones salieron a la luz a partir de una investigación periodística que llevó más de tres años y fue publicada por Eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales: los testimonios de dos ex trabajadoras

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las mujeres trabajaron en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas durante 2021 y relataron haber vivido situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos y humillaciones, mientras que, por razones de seguridad, ambas denunciantes fueron identificadas con seudónimos.

Según los testimonios, el entorno laboral estaba marcado por el miedo, la vigilancia permanente y amenazas de despido. Una de ellas, empleada doméstica, aseguró haber sido llamada a la habitación del cantante tras finalizar su jornada laboral y denunció episodios de abuso físico y sexual. “Me sentía como un objeto”, expresó.

La segunda denunciante, quien se desempeñaba como fisioterapeuta, afirmó haber sufrido besos no deseados y tocamientos en distintas ocasiones, tanto en la playa como en la piscina. Además, ambas coincidieron en señalar jornadas laborales de hasta 16 horas y la falta de derechos laborales básicos.

De acuerdo con sus relatos, en las residencias de Iglesias regían normas estrictas que regulaban desde la alimentación hasta la vida privada del personal, generando un clima de sumisión. En tanto, entrevistas a otros ex empleados citadas en la investigación, respaldaron la existencia de un ambiente de control y abuso de poder en las mansiones del cantante.