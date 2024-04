«Furia» habló finalmente sobre su salud con los jugadores de Gran Hermano: «Chicos, tengo leucemia»

El estado de salud de «Furia» mantuvo preocupado no solo a los participantes de la casa, sino también a los seguidores del reality. Las hipótesis respecto a lo que podría estar sucediéndole no cesaban luego de que unos estudios no le dieran bien. Finalmente este lunes se conoció cuál es su diagnóstico.

La semana pasada la participante asustó a todos al salir de la casa de Gran Hermano para hacerse un chequeo médico. Lo único que se sabía era que unos análisis de sangre no le habían dado bien, pero tras volver a la casa Juliana confirmó que el diagnóstico podría confirmar o descartar una posible leucemia.

Santiago del Moro adelantó esta mañana durante su programa radial que daría conocer el parte médico oficial y finalmente lo hizo, pero antes se mostró cual fue la charla que Juliana «Furia» Scaglione mantuvo con sus compañeros de juego.

«Ya que estamos acá les digo el diagnóstico porque veo que algunos tienen terror. Tengo algo que es una verga pero que lo tengo que mantener en tratamiento», lanzó Furia en una de las habitaciones de Gran Hermano. Tras esto, reveló que tiene leucemia nivel 1 y aseguró que los médicos aseguraron que podría continuar en el reality.

Sus compañeros le preguntaron si estaba hablando en serio y ella explicó que sí. “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, tengo que sacarme sangre todos los meses para ver qué onda”, explicó Furia.

“Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel 3. Me dijeron que haga vida sana, que no fume tanto, porque bueno, ya saben el cigarrillo lo que hace, no puedo entrenar lo que entrenaba antes, no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí entrenar”, enumeró la jugadora con respecto a lo que le dijeron los médicos.

Los participantes, algunos entre lagrimas, se mostraron totalmente preocupados pero Furia les confirmó que no deben preocuparse porque no es grave. “Quiero aclarar que este juego no hizo nada para que yo esté así. Debe ser por todo lo que yo me aguanté con mi familia. De la bronca que tengo, de cosas que no perdoné. Tengo que liberarme y sanar”, expresó.

“Hoy en día ustedes son mi familia por más que no quiera admitirlo”, les recordó Furia a sus compañeros.

Furia le contó su diagnóstico a la casa: “No se preocupen”



➡️Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/qITNyCudCS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 23, 2024

Santiago del Moro dio a conocer el parte médico

Luego de compartir el anuncio de Juliana al inicio del programa, el conductor habló con los panelistas de Gran Hermano y destacaron la actitud de la jugadora al mostrarse tranquila pese al diagnóstico. Sus excompañeras en medio de lágrimas no lo podían creer y algunos optaron por no hacer comentarios al respecto.

Luego Santiago del Moro dio a conocer el parte médico oficial, no sin antes solicitar la autorización de la participante.

«Se le explica a la paciente que por el momento no requiere un tratamiento específico, pero sí un seguimiento médico mensual que incluye un control de laboratorio», señaló y agregó: «Puede realizar una vida normal y deberá consultar en caso de presentar cambios o ante la aparición de síntomas».