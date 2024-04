Esta semana en Gran Hermano: La salida de «Furia» por su salud, el ingreso de «Arturo» y la sanción que impactó la placa

Esta semana, como todas, la casa de Gran Hermano amaneció con un jugador menos. En este caso, fue Damián el último eliminado de la casa más famosa del país. Debido a que esta votación era positiva, el participante salió de la casa por ser el menos votado.

Rapidamente, la atención de la casa se volvió hacia Juliana «Furia» Scaglione, ya que un problema de salud hizo que tenga que salir de la casa.

El primero en anunciarlo fue el conductor, Santiago Del Moro, quien lo contó en sus historias de Instagram. Del Moro afirmó que Juliana tendría que romper el aislamiento para realizarse estudios médicos, ya que nos se venía sintiendo bien.

La salud de «Furia» y su salida de la casa

«La médica me dijo que no me asuste, que no me preocupe. Todo tiene tratamiento y se puede tratar acá adentro, es lo que me transmite la producción» señaló Juliana «Furia», charlando con sus compañeros. Tal como precisó el periodista German Paoloski, la participante tuvo que recibir atención médica debido a una infección urinaria.

Sin embargo, su cuadro de salud podría ser más grave. Así se lo contó la «hermanita» a sus compañeros luego de regresar a la casa. «En este momento tengo que pensar en mí. Me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia», reveló Scaglione.

Por ahora, no se han recibido más noticias sobre la salud de la jugadora ni se conocen los resultados de sus estudios médicos.

Juliana no para: Se enfrentó contra Coti

Aun estando enferma, «Furia» no para. No solo hizo la espontanea minutos despúes de que sea habilitada sino que finalmente se enfrentó con Coti Romero. Debido a la fama que obtuvo en la última edición de Gran Hermano, la participante correntina representaba una amenaza para ella.

Por eso, estaba planeando estrategias en su contra e incluso tuvieron una pelea en el living de la casa, delante de todos sus compañeros.

«Yo no estoy gritando todo el tiempo como vos yo juego, pero en el confesionario» exclamó Constanza, por lo que Juliana se paró. «¿Alguien te gritó?¿Querés escucharme gritar?» dijo Furia, mientras se veía frente a frente con la jugadora.

«Dale, decime, grítame, a ver» la enfrentó a la influencer. «No te voy a gritar, te voy a besar en todo caso. A eso viniste, a besarme. Ya me di cuenta, otra que gusta de mi ahora» respondió Juliana mientras le daba un beso en la mejilla.

Más tarde, los «bros» hablaron sobre dicha pelea y Martín Ku aseguró que Scaglione se acobardó: «Furia hizo ‘la del chiste’ como para parecer que lo hizo de joda pero no fue así, como vio que Coti se le plantó le tiró un besito para calmar las aguas».

Furia quiere usar a su «amigo con derecho» para ir contra Coti

Una de las estrategias que estuvo planeando la favorita del público es utilizar a Mauro, con quién tiene una relación, ya que notó que la jugadora correntina siente atracción hacia él.

“Pero yo te estoy diciendo que le des pelota para sacarle la información, flaco, no estás entendiendo. No te cuesta nada y nos re sirve como juego. Tenés que agarrar ahí para sacarle toda la info” le explicó Furia, visiblemente enojada.

Esta propuesta no le gustó nada al «hermanito» quien contestó: “Si ustedes me quieren usar como ‘caballo de Troya’ para ir y conquistarla, es un montón. Discúlpame pero no. ¿Por qué no lo hace otro?».

Sin embargo, para asegurar su ayuda, la doble de riesgo le ofreció darle parte del premio si llegaba a ganar. “Éticamente no me parece, quiero ver cómo actúa la mina” contestó Mauro. Finalmente, los jugadores llegaron a un acuerdo: proponerle un trío a Coti para ver como reacciona.

Arturo, el nuevo integrante de la familia

Luego de la gala del miércoles que cambió el panorama dentro de la casa y dejó una placa de nominados multitudinaria, Gran Hermano sumó un nuevo integrante este jueves: se trata de Arturo, un perro que fue abandonado tras ser utilizado para carreras clandestinas y ahora quedará a cargo de los participantes.

“Es un perrito mestizo de galgo. Fue maltratado por sus dueños y lo utilizaban para cazar. Fue encontrado en un descampado en Bragado, llevaba varios días sin comer y en un estado deplorable”, contó la voz del Big Brother junto a un video emotivo del nuevo integrante del programa.

Si bien el animal se mostraba desconfiado en un principio, el participante de Viedma, Martín Ku, se ganó el corazón de la nueva mascota. Desde un primer momento, se le acercó al jugador, lo olió y se quedó siempre muy cerca de él. Por lo cual, Martín lo llevó a recorrer la casa y le mostró las habitaciones.

Juntos jugador mucho, se abrazaron y hasta durmieron juntos. El cariño mutuo no es de extrañar, ya que el rionegrino ya había confirmado su amor por las mascotas. En su presentación, Martín afirmó que prefiere a los animales sobre las personas.

Cómo quedó la placa, la placa positiva y la sanción masiva

Este miercoles, después de que los «hermanitos» pasaran por el Confesionario y nominaran, la placa parcial se conformó con Martín, Coti, Emmanuel y Federico.

Sin embargo, un inesperado comunicado del «Big» modificó por completo la situación en la casa. «No me gusta que, a pesar de mis numerosos avisos, continúen trasgrediendo normas», sentenció Gran Hermano y anunció que todos en la casa estarían nominados excepto Bautista quien es el líder, pero su castigo será no poder salvar a nadie.

De esta manera y por la sanción del «Big» la placa quedó conformada por: Martín, Constanza, Emmanuel, Federico, Darío, Florencia, Juliana, Mauro, Nicolás, Paloma, Virginia y Zoe.

Ahora la decisión de quiénes siguen en el juego será pura y exclusivamente de los seguidores del reality de Telefé, quienes votaran a su jugador favorito para que se quede a la casa, ya que el voto es positivo esta semana.