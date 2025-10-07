Gabriela Sari rompió el silencio sobre Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara: “Nos cruzamos en Tequila, pero no hay nada”

Yanina Latorre contó en su programa que vieron al polista Facundo Pieres irse de un boliche con la actriz Gabriela Sari, a pesar de que ambos intentaron ocultarse por sus recientes separaciones de Zaira Nara y de «Rulo» Schijman respectivamente.

Unas horas más tarde, la actriz estuvo en el panel del programa Pasó en América y le mostraron el fragmento del programa de Yanina, así que no le quedó más opción que dar explicaciones sobre el tema.

Gabriela Sari desmintió romance con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara

«¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?», le preguntó Sabrina Rojas, y la actriz, un poco nerviosa, contestó: «Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada… Tenemos gente común y tenemos buena onda».

«¿A vos te parece buen mozo?», quiso saber la conductora. «Es fachero, sí», respondió Sari, que no negó poder salir con el polista: «No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailás con personas».

«Fui a la fiesta, pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas», aclaró Gabriela, intentando negar que se haya ido de la fiesta con el ex de Zaira Nara.