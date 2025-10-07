Facundo Pieres, ex de Zaira Nara estaría iniciando un romance con Gabriela Sari

Facundo Pieres, polista y ex pareja de Zaira Nara, estaría iniciando una nueva relación con otra mujer del espectáculo, según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

Tras su ruptura con Zaira Nara, Facundo Pieres fue vinculado con Gabriela Sari

“Hace tres semanas que salen, van a muchos lugares juntos. Se ve que así no la extraña tanto a Zaira”, ironizó sin revelar el nombre de la famosa. “Se miraron y enseguida se ‘likearon’. Él es una bomba y ella también”, sostuvo.

Sobre ella, contó: «No es mediática, si le pedís una nota, te la da. No tuvo escándalos y está muy parecida a Zaira. Ella tiene los ojos más lindos de la tele”.

Finalmente, reveló que la famosa en cuestión es la actriz Gabriela Sari, ex pareja de Rulo Schijman.

La conductora sostuvo que la información provino desde el círculo íntimo de la actriz: “Hace tres semanas que están juntos. Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas con él”.

Sin embargo, puso en cuestionamiento el comportamiento del polista y que tan comprometido está en una relación: “No te emociones porque me contaron también que él está tiroteando. Él en Instagram está desatado”, mencionó Yanina.