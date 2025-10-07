ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Facundo Pieres, ex de Zaira Nara estaría iniciando un romance con Gabriela Sari

Yanina Latorre compartió la primicia en Sálvese quien pueda.

Redacción

Por Redacción

Facundo Pieres, polista y ex pareja de Zaira Nara, estaría iniciando una nueva relación con otra mujer del espectáculo, según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda

Tras su ruptura con Zaira Nara, Facundo Pieres fue vinculado con Gabriela Sari

Hace tres semanas que salen, van a muchos lugares juntos. Se ve que así no la extraña tanto a Zaira”, ironizó sin revelar el nombre de la famosa. “Se miraron y enseguida se ‘likearon’. Él es una bomba y ella también”, sostuvo. 

Sobre ella, contó: «No es mediática, si le pedís una nota, te la da. No tuvo escándalos y está muy parecida a Zaira. Ella tiene los ojos más lindos de la tele”. 

Finalmente, reveló que la famosa en cuestión es la actriz Gabriela Sari, ex pareja de Rulo Schijman.

La conductora sostuvo que la información provino desde el círculo íntimo de la actriz: “Hace tres semanas que están juntos. Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas con él”. 

Sin embargo, puso en cuestionamiento el comportamiento del polista y que tan comprometido está en una relación: “No te emociones porque me contaron también que él está tiroteando. Él en Instagram está desatado”, mencionó Yanina.


Temas

Facundo Pieres

Yanina Latorre

Zaira Nara

Facundo Pieres, polista y ex pareja de Zaira Nara, estaría iniciando una nueva relación con otra mujer del espectáculo, según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios