Gastón Sofritti finalmente se mudó, tras separarse de Cande Molfese

Tras haber confirmado su separación de Cande Molfese, que se dio en buenos términos, Gastón Soffritti mostró en redes que se había mudado. El actor compartió en su cuenta de Instagram un video del lugar dónde vivirá temporalmente hasta “recuperar” su departamento.

“Bueno, estoy agotado, recién mudado, todas las bolsas, valijas y cosas tiradas por todos lados… Hicimos la técnica de meter toda la ropa en sábanas para no descolgarlas de las perchas y voy a estar aquí por un tiempito, este lugar me va a cobijar hasta recuperar mi departamento”, se lo escucha decir, mientras filmaba su nuevo hogar con sus pertenencias aún desparramadas por todos lados.

“La verdad es que no puedo estar más agradecido con Tomi, que me salvó las papas, les voy a dejar la recomendación de estos espacios, por si están buscando lugares temporales, a mí la verdad me salvó… Estaré aquí por dos meses y después volveré a mi querido Saavedra. Otra etapa, veremos cómo sigue todo esto”, cerró, esperanzado.

Una relación que duró dos años y tenía planes de casamiento

Cande y Gastón se conocieron en el 2022 y en abril del 2023, Cande había revelado que Gastón le había pedido matrimonio en una romántica e inesperada propuesta que tuvo lugar durante un viaje a México, ante lo cual la actriz aseguró que “se derritió de amor”.

En marzo del 2024, ante la consulta de Juana Viale, Gastón se había mostrado dubitativo sobre la fecha del casamiento, ya que se definían como “comprometidos” pero sin un momento seguro para concretar el “sí, quiero” ante el altar.

Se especulaba que se lleve a cabo el casamiento recién en 2025, pero esta sorpresiva separación deja lejos, o tal vez imposible, las posibilidades de llevar la relación al altar.

Con información de Ciudad y Pronto