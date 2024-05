Marcelo Polino reveló detalles desconocidos sobre la pelea de Nicole Neumann con su mamá: «tuvo una infancia…»

Marcelo Polino es uno de los periodistas más prestigiosos del rubro y de los que más conoce a la modelo Nicole Neumann. Él, de hecho, fue el cronista que la entrevistó por primera vez y así lo contó para Socios del Espectáculo, programa en el que también se refirió al conflicto que tienen hoy la modelo y su madre,

“Habló la mamá de Nicole en nuestro programa y, entre otras cosas, se refiere a ‘esta’, ‘esa chica’. ¿Está bien que una madre hable así de una hija? ¿Que una hija hable que su madre le robó todos sus ahorros?”, fueron las preguntas que le hizo el cronista del ciclo a Marcelo.

“Yo creo que le hice, para la tele, la primera nota a ella a los 12 años. Cuando hace la tapa polémica, y desde ahí tuve como una relación bastante tiempo. Y Nicole estuvo muy expuesta, tuvo una infancia muy complicada”, comenzó narrando Polino sobre los días que Nicole salió en la revista Gente siendo una niña.

Según la revista Paparazzi Polino dijo que: “Ella facturaba un montón, y lo dijo Nicole, no tuvo un peso hasta que fue grande. Y, generalmente, cuando hay un niño prodigio, ¿qué hacen los padres? Abren una cuenta a nombre del niño o compran un departamento”, continuó expresando el comunicador.

“No en todos los casos, porque hemos descubierto muchos otros, también le ha pasado esto mismo”, acotó el cronista. “Obviamente, pero sería como lo que debería haber pasado. Y después vi muy de cerca, porque el Teto Medina era el novio de Claudia cuando trabajábamos juntos. Hubo muchos desencuentros en esas vidas”, le respondió Marcelo.

A continuación, el cronista le retrucó: “Claudia dice que no es así la historia, que cuando Nicole empieza a facturar realmente es a partir de los 18 años, cuando a la vez decide que la madre no sea más su representante”. Y Marcelo Polino respondió contundente: “Ella fue la que decidió, Nicole la sacó, yo me acuerdo de eso”.

“Y Claudia dice que, a partir de ese momento, Nicole empieza a facturar muy bien. Y que, de hecho, dijo que a los 18 años tenía su departamento y su auto”, insistió el cronista. Entonces, Marcelo aclaró que desde los 12 años hasta los 18 Nicole facturó mucho dinero ya que era modelo de todas las campañas de Roberto Giordano.

Por último, Polino admitió que quizás la mamá de Nicole pueda tener razón en algún punto, pero aún así “Hay que medir el daño, hay que ver en qué contexto lo decís y en qué momento”, haciendo referencia a que la modelo está por ser mamá por cuarta vez y a la fragilidad que puede estar experimentando debido a ese estado.

Con información de Paparazzi

¿Cuál es el origen de la pelea entre Nicole Neumann y su mamá?

En el programa «Empezar el día» de Canal Ciudad, conducido por la exvedette Yuyito González la panelista contó su versión del escándalo.

«Lo que me contaron a mi una vez fue que cuando Nicole tenía entre 17 y 18 años, cuando empezaba a dejar la adolescencia digamos, estaba de novia con un muchacho que era más grande que ella. Un muchacho que vivía en Caballito» comenzó a contar Pochi.

«Bueno, lo que me dijeron es que ella descubrió que la madre tenía algo con él. Que salía con su novio» afirmó la penalista, algo que dejó sorprendidos a todos los integrantes del programa.