«Había miedo»: Gastón Soffritti dijo que fue testigo de maltratos cuando era niño y trabajaba en TV

Gastón Soffritti, el actor que triunfó en Patito Feo y Graduados, aseguró que en la época en la que empezó a trabajar en televisión fue testigo de maltratos hacia menores en los sets de grabación.

En una entrevista a TN, el actor se refirió a los casos de violencia laboral que denunciaron algunos protagonistas de recordados ciclos de Telefe como Cebollitas o Chiquititas.

“Si. Vi maltratos a muchos compañeros míos y alguna vez me ha pasado a mí de estar en una situación incómoda. Había una época, en los 2000 cuando yo arranqué a laburar, en la que los roles de los directores eran mucho menos humanos, muchos menos empáticos con la persona o con un nene que tenías enfrente. El trato no era el mejor”, expresó Soffritti.

“Pasamos por situaciones que si yo lo veo siendo padre, no me lo bancaría ni en pedo. Pero bueno, no soy padre, entonces tampoco puedo opinar demasiado del tema”, agregó.

Para el actor, en el último tiempo “cambió absolutamente” la relación entre el elenco y los realizadores.

“No tiene nada que ver con cómo se manejaba la tele antes. Era muy difícil llegar a la tele, muy complejo, entonces había como una especie de miedo de decir que no a cosas que, por ahí, no estaban tan bien. Terminabas diciendo que sí por ahí a situaciones que no estaban tan buenas”, cerró.

Bruce Willis tiene un comportamiento agresivo por su enfermedad

Bruce Willis ya no reconoce a su madre y tiene un comportamiento agresivo. La noticia fue confirmada por un familiar del actor. En febrero le diagnosticaron demencia frontotemporal y el cuadro es irreversible.

Las hijas de Bruce, la modelo Emma Heming –actual pareja- y su anterior esposa, la actriz Demi Moore, están unidas para acompañarlo en este difícil momento.