Gerard Piqué habló de su separación con Shakira: «La gente no sabe ni el 10% de los que pasó»

Gerard Piqué habló de su separación con Shakira. Finalmente el exfutbolista se refirió a la mediática separación que atravesó con la artista colombiana.

«Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto (piso). La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes», dijo el exfutbolista a la radio catalana RAC1.

Piqué también desestimó lo que los medios de comunicación publican sobre él. «No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual», añadió el exjugador de Barcelona.

«No quiero hablar del tema y no hablaremos de todo lo que hemos vivido. La gente no sabe ni el 10% de lo que pasó realmente», cerró Piqué durante la entrevista.

Gerard Piqué y su relación con Clara Chía

Se conocieron nuevos detalles de la relación que mantienen Gerard Piqué y Clara Chía. En el último tiempo la pareja había enfrentado rumores de crisis y hasta un supuesto embarazo.

“Viven juntos prácticamente todos los días, la relación sigue adelante, como viento en popa (…) Aprovechamos para desmentir que haya crisis en la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué, de crisis no hay absolutamente nada. Es cierto que por unos días han vivido separados, pero no porque hubiera mal rollo, sino por la agenda profesional de los dos”, afirmaron en el programa Las Mamarazzis de España.