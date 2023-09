El fuerte testimonio de una exempleada de Shakira contra la cantante

Una exempleada de Shakira brindó un fuerte testimonio contra la artista, a quien acusó de tener un trato “nefasto” con su equipo de trabajo. Se trata de Cristina Cárdenas, que reveló que la cantante colombiana tendría aires de diva y rememoró las situaciones más fuertes que habría tenido que atravesar cuando trabajó para ella.

“He trabajado más de cuatro años de coordinadora con Shakira en todo lo que respecta a publicidad. He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que da a los figurantes, que es nefasto… Pone, por contrato, que los figurantes, cuando ella pase, se levanten y se pongan de cara a la pared. Es que no hay más palabras…”, reveló en diálogo con Así es la vida.

“Cuando tú dices que no se te acerquen, cuando tú sacas del rodaje a una chica que destaca más que tú… Muy profesional no eres”, agregó Cristina, haciendo hincapié en que la artista colombiana se comportaría “aún peor” con su círculo más íntimo, sus familiares y amigos.

La fuerte descripción de Cristian Castaño sobre Shakira

Antes de cerrar, Cristina afirmó que Shakira “es fóbica e insegura”.

“Es una mujer con muchas fobias, con muchas inseguridades. La realidad no la sabéis. Lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis”, cerró, del lado de Gerard Piqué, el exmarido de la cantante con el que terminó todo muy mal.

Por otro lado, la exempleada aseguró que «la imagen se la ensucia ella sola» al hablar de la deuda que tiene. Shakira será juzgada el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros. Y agregó: «Monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”.