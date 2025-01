Gimena Accardi habla sobre su relación con la China Suárez y la polémica con Icardi: «No volvimos»

Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez son los protagonistas de una historia repleta de escándalos. A raíz de eso, otros famosos también se involucraron en el tema, dando su opinión cuándo los medios preguntan, entre ellos Gimena Accardi, actriz y amiga de la ex Casi Ángeles.

La opinión de Gimena Accardi sobre el escándalo que involucra a La China

En declaraciones con Puro Show (eltrece), la pareja de Nico Vásquez se refirió a su vínculo con la China y confesó que no es la misma que supo tener años atrás: “No volvimos a la amistad, pero hay buena onda. Nos cruzamos en eventos, tenemos gente en común y nos contestamos stories…”.

También se refirió a la polémica relación entre su colega y Mauro Icardi, aunque dijo no saber mucho porqué estaba de vacaciones, le deseo el mejor final a todas las partes involucradas: “Es casi que un tema mundial, pero yo le deseo lo mejor a todos, de verdad. Deseo que sean felices. No todo es blanco o negro, yo no elijo nada. Le deseo lo mejor a todos de la mejor manera posible”.

Ambas actrices supieron tener una íntima relación de amistad en su juventud, pero con el tiempo fueron por caminos separados tras el fallecimiento de Santiago, hermano de Nico Vázquez, luego de que la pareja no se haya sentido acompañada por quien consideraba su amiga.