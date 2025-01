El capricho de La China Suárez, que derivó en un escándalo, durante su estadía en Mar del Plata con Mauro Icardi

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez realizaron su primer viaje juntos como pareja y eligieron Mar del Plata como su destino, debido a que la actriz debía participar de un evento en la costa argentina. La flamante pareja mostró su escapada a puro lujo, tomando un avión privado para un viaje de 45 min y quedándose en un reconocido hotel costero.

Una breve estadía que trajo varios inconvenientes

Sin embargo, trascendió que la pareja tuvo problemas durante su breve estadía, ya que no contaban con una reserva en ningún hotel, por lo que habrían montado un escándalo para acceder a una suite.

«La China y Mauro llegaron a Mar del Plata, pero no tenían reserva en ningún hotel. Me cuentan que se apersonaron al Costa Galana, hotel emblemático de Mar del Plata. Hotel tope de gama, uno de los hoteles más caros. Lo que sucedió es que la China y Mauro llegaron y fueron al mostrador y dijeron que necesitaban una habitación», contó Pepe Ochoa en Ejército de la Mañana (Bondi Live).

Según detalló el productor de LAM, el encargado del hotel les habría ofrecido una habitación doble, ya que todas las suites estaban siendo ocupadas, a lo que la actriz no habría tenido la mejor de las reacciones: “La China les dice ‘no, no me estás entendiendo. Yo necesito esa suite o nada, no me voy a quedar acá en una habitación doble‘”.

Aparentemente, la insistencia de la actriz era tanta que el dueño tuvo que intervenir en la situación: «Le dijo ‘mirá, esto no se puede hacer’ y la China, caprichosa como es, le dijo ‘yo quiero ese cuarto’. Lo que termina sucediendo es que se lo dieron y al huésped lo tuvieron que cambiar», concluyó.