Got Talent Argentina: un guitarrista llegó engañado por su nieto y emocionó hasta las lágrimas

Un emotivo momento se vivió este lunes en Got Talent Argentina cuando Samuel Jonhson Morales, un maestro marplatense de la guitarra, llegó al escenario de la mano de su nieto Alexis Gabriel, quien lo llevó engañado al casting del programa para que lo vean tocar la guitarra. De esa manera, pudo cumplir su sueño.

Cómo llevó a su abuelo engañado a Got Talent Argentina

La profunda y cariñosa conexión entre nieto y abuelo, y el talento y el carisma del guitarrista emocionaron al jurado compuesto por Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul, quienes le hicieron elogiosas devoluciones y dieron su aprobación para que continúe en la próxima etapa de Got Talent Argentina.

Al momento de presentarse, Samuel, vecino del barrio Faro Norte de la ciudad, confesó: «Estoy acá producto de un engaño cuando me sacó de casa, vi que me llevó a un lugar que yo conozco, donde toqué muchas veces. Pero vi mucha gente. Para hacerla cortita, cuando me di cuenta cuando tenía colgado en el cuello el número 2600«.

Abuelo y nieto tocaron la guitarra juntos y demostraron también una gran conexión sobre el escenario: «Estoy tan agradecido a la vida por tener a mi abuelo vivo«, expresó Alexis emocionado.

Luego de la actuación de la dupla marplatense -que fue ovacionada por el público- Flor Peña fue la primera en dar su devolución y no pudo contener las lágrimas: «Qué divino, estuvo todo hermoso. Qué lindo que hayas venido Samuel y qué lindo que mucha gente haya podido verte. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto, hasta el último aliento«.