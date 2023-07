Graciela Borges apuntó contra el entorno de Antonio Gasalla: «No nos dejaron ir a verlo»

La salud de Antonio Gasalla continúa preocupando al círculo de amigos del artista. Tras el conmovedor homenaje que se le realizó en los Premios Martín Fierro, Graciela Borges salió a denunciar al entorno del humorista porque no permiten su visita.

En abril pasado y tras ser autorizado por la familia, Marcelo Polino reveló que Gasalla se encontraba viviendo “un momento delicado” vinculado a problemas cognitivos. Debido al avanzado problema de falta de memoria que presentó, el actor de 82 años fue internado en una clínica.

Ante este panorama, fueron muchas las personalidades que manifestaron preocupación. Entre ellas, Graciela Borges, quien este martes envió un mensaje a la mesa de A la tarde (América) para dar su punto de vista.

“Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, comenzó diciendo la actriz.

Asimismo, reveló que en los últimos contactos que sostuvo con Gasalla, notó que las cosas no estaban tan bien. “Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, aseguró.

Pese a esto, notó que su amigo estaba con el ánimo de siempre, “de pelear, de cuestionar y me decía todo el tiempo: ‘Vení a casa’. Y me parece que hay que seguirlo de cerca y hay que estar con él”.

En ese sentido, Graciela reveló que a pesar de recibir las invitaciones de su amigo, no pudo verlo. Y apuntó contra el entorno del comediante. “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él”, afirmó.

Por estos días, Gasalla se encuentra en observación tras ser diagnosticado con demencia senil progresiva.