Gran Hermano 2025: por fín “Devi” se enteró que está soltero gracias a su familia

Entre las historias que se destacan en Gran Hermano 2025 se encuentra la de Juan Pablo De Vigili o mejor conocido como “Devi”, quien hablaba constantemente de su “novia”, Silvana, que cortó la relación a través de un video y el participante parecía no haber entendido, hasta anoche.

Santiago del Moro dejó mensajes para los participantes de parte de los familiares

El pasado viernes por la noche, con el ingreso del conductor del reality, Santiago del Moro, a la casa, también llegaron varias sorpresas para los participantes que fueron tomados por sorpresa. El presentador llevó con él el mensajes de los familiares a través de dos palabras para cada jugador.

El caso de Devi era muy esperado porque su entorno ya no sabía cómo decirle que no tenía ningún vínculo amoroso fuera del concurso. Por tanto, en cuanto del Moro sacó el sobre, se vieron las palabras “soltero” y “orgulloso”.

El conductor inició: «Hay dos palabras. Voy a empezar por la segunda: ‘orgullosos’. Ellos están orgullosos. Pero, la primera palabra que ellos eligen para vos es ‘soltero'». En ese instante, Juan Pablo rompió en llanto. Sin embargo, logró expresarse.

“Fuerte. Ya me imaginaba igual. Han pasado algunas cosas y por eso pedía no hablar más de eso y lo dije en vivo. Era algo que también intuía. Igual también entiendo el trasfondo y porqué me dice eso mi familia, así que me deja tranquilo”, señaló el concursante

«No me genera nada malo eso. Al contrario. Y siempre lo dije, ‘quien no quiere estar, no es tan importante en mi vida’, la verdad no lo merece. Igual está todo más que bien. Es una gran persona, no digo lo contrario», apuntó Devi y añadió que ya había realizado su “duelo”.