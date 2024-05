El descargo de Marcos Ginocchio de Gran Hermano tras las palabras de Julieta Poggio

Tras las últimas declaraciones que hizo Julieta Poggio al programa LAM sobre el romance que tuvo con Marcos Ginocchio, el campeón de la edición pasada de Gran Hermano utilizó su cuenta de Instagram para hacer un descargo: «Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios. No es porque esté mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos junto a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da».

«No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero. Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán más seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz, no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso», cerró Ginocchio.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se lo puede ver subido a un caballo y con su torso desnudo. «Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad está primero», dice el tema de Danny Ocean que eligió Ginocchio.

Qué dijo Julieta Poggio

El notero de LAM Alejandro Castelo le había preguntado si creía que Marcos llegó a estar enamorado de ella, a lo que Poggio le respondió: «Fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré de Marcos y él no […] ya lo sané y lo superé, pero me costó mucho¨.

La noticia de que ‘Marculi’, como lo apodaron sus fans, fue real fue confirmado por la protagonista de ‘Coqueluche’ durante una entrevista que realizó a principios de este mes. Sobre la razón por la cual decidió aclarar los rumores después de terminada la relación, dijo: “Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé”, y confesó: “Me costó mucho”.