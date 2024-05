Gran Hermano tiene nuevos nominados: así quedó la placa parcial este miércoles

Gran Hermano tiene nuevos nominados. Los competidores pasaron una vez más por el confesionario para dejar plasmada su elección y conformar, voto a voto, la placa parcial de este miércoles.

En total, seis hermanitos resultaron nominados, aunque uno de ellos ya lo sabía de antemano: se trata de Darío, que fue fulminado por el grupo de «Los bros», algo no cayó del todo bien dentro de la casa.

Al vendedor de autos oriundo de La Plata, se sumaron en esta gala Federico, Nicolás, Florencia, Mauro y Martín, todos elegidos por el voto de sus compañeros.

La placa, como es habitual, podrá ser modificada este jueves, cuando Bautista, nuevo líder de la semana, deba salvar a uno de los nominados y reemplazarlo por otro jugador. Finalmente, el domingo se realizará la gala de eliminación, en la que un nuevo participante abandonará la competencia.

Sol Pérez cruzó a Laura Ubfal por Gran Hermano: «No me gusta que traten a las mujeres así»

Sol Pérez y Laura Ubfal, panelistas de Gran Hermano, mantuvieron duros cruces a lo largo de esta nueva edición del reality. En ese sentido la eliminación de Coti Romero dejó al descubierto las tensiones que existen entre ambas.

En el streaming Rumis, Sol Pérez cuestionó nuevamente la manera de comunicar que tiene su compañera Laura Ubfal.

“No me gusta que traten a las mujeres así, me parce que cae en el estereotipo de género constantemente y un poco se la acusaba a Coti. Ella me entendió y la deje pasar”, inició Sol, al hablar de su compañera de Telefe.

“Eso se lo había preguntando Laura a Coti que había salido de la casa el día domingo, yo la amo, pero últimamente tiene unas cosas que cae mucho en el estereotipo de género. Es muy feo escuchar que le dicen eso a una piba que está en un juego”, agregó.