Gran Hermano: el video de Coti Romero y Nacho Castañares a los besos en un boliche

Coti Romero y Nacho Castañares de Gran Hermano protagonizaron un escándalo: se filtró un video de ambos a los besos en un boliche.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de Instagram de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV.

En el video en cuestión se ve el momento exacto en el que los exjugadores se besan en la boca. Las imágenes viralizadas generaron un gran debate en las redes sociales.

En noviembre del año pasado trascendió la versión de que la correntina habría tenido un romance con su excompañero de reality mientras este aún estaba en pareja con Lucila «Tora» Villar.

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, había explicado en aquel momento.

NACHO Y COTI CHAPANDO AAAAAAAAAAAAAAA LAAAAAM pic.twitter.com/BdewebL3hu — Bruno (@BrunoHorna) February 24, 2024

Coti Romero y Nacho Castañares a los besos: los memes

yo viendo el beso de nacho y coti de gh pic.twitter.com/u1PJTblmFj — Ari (@aaritww) February 24, 2024

Estoy así con lo de Coti y nacho pic.twitter.com/CcovhedoYT — 🇦🇷 (@thequeentina) February 24, 2024

nacho y coti andan en una.

Romina, la tora, julipo y el cone cuando se enteren: #GranHermano pic.twitter.com/NYtvvt1LJ3 — lu. 🇦🇷 (@luni_ce) February 24, 2024