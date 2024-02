Una expulsión, sanciones y visitas inesperadas: Todo lo que pasó en Gran Hermano esta semana

Como todas las semanas en Gran Hermano la casa comenzó con un «hermanito o hermanita» menos. En este caso la más reciente expulsada fue Lucía, la jugadora oriunda de Santa Fe, integrante del grupo de las superpoderosas, que conformaba con Zoe y Rosina.

La salida de la casa de la participante dejó llorando a varios jugadores, entre ellos a Juliana «Furia» Scaglione, quién por el aislamiento de la casa está en total desconocimiento de que fue su «fandom» quién llamó a votar a Lucía.

Aunque existe la posibilidad de que la jugadora santafesina reingrese a la casa, ya que comenzaron las votaciones para el repechaje, donde los espectadores podrán votar a los eliminados que quieren ver adentro del certamen nuevamente. El repechaje tendrá sus resultados el próximo domingo y se reincorporarán algunos de los once jugadores ya eliminados, quienes tienen el plus de haber visto la competencia desde afuera.

Debido al repechaje, la producción del reality decidió que esta semana no habría gala de eliminación y los «hermanitos» no votarían a sus compañeros para quedar en placa. En lugar de ello, este miércoles comenzó la competencia para ganarse una casa de tres ambientes.

Para ganar el concurso debían estar parados durante horas a una maqueta gigante que simula ser el hogar que ganarían. En la prueba, los «hermanitos» debían aguantar parados y atados, sin soltarse y tampoco pueden ir al baño. Además, tenían prohibido sentarse en el suelo y tampoco podían apoyar la cola en la estructura.

La competencia generó momentos hilarantes como Furia, quién por el desafío no podía ir al baño, orinándose encima. Finalmente, el ganador de la casa fue el rionegrino Martín Ku, quien ganando este juego también se convirtió en líder de la semana. Convirtiéndose así el participante de Gran Hermano con más liderazgos ganados.

Para terminar de coronar una excelente semana para el jugador de Viedma, fue visitado en el «congelado» por su novia Marisol.

«¡Ganamos una casa!» entró gritando Marisol desde el pasillo de ingreso a la Casa y le cambió la cara al Chino, que aseguró vivir «la mejor noche de mi vida». La novia de Martín proyectó el futuro. «Ya tenemos una casa para vivir, y tener dos hijos» lo preparó Marisol al jugador, anticipándole lo que vendrá para ellos. La visita de la chica se festejó a pleno cuando «Big» les dijo «descongelados».

Pero Martín no fue el único que recibió una visita en el congelados esta semana. Zoe, Furia, Manzana y Rosina también fueron visitados por sus seres queridos. Esta última se vio metido en problemas por no cumplir con la consigna de estar callados e inmóviles en el congelado. Justo antes de que su mamá se retirara de la casa, no pudo evitar preguntarle por su gatita, Mágica. El descuido le valió una sanción a la uruguaya: no pudo participar del concurso para ganarse una casa.

Además, esta semana volvió a sonar el teléfono rojo. Quién atendió en esta ocasión fue Agostina, participante quien ha llamado mucho la atención en las últimas semanas debido a su pelea con Juliana «La Furia», la favorita del público. Rápidamente, le anunciaron a Agos que debía retirarse de la casa, pues había sido expulsada.

Más tarde, Santiago del Moro, le comentó la verdad a Agostina. Le dijo que en realidad obtuvo un beneficio. La jugadora pasó toda la noche en el SUM, con comida, pudo ver películas y tuvo pantallas donde pudo ver y escuchar lo que hablaban sus compañeros.

La supuesta expulsión conmocionó a los hermanitos, aunque varios sospechaban que había algo «no cerraba». 24 horas después de su «expulsión» la policía volvió a ingresar a la casa y sus compañeros festejaron.