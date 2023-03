Gran Hermano: Gladys, la mamá de La Tora, habló de la polémica por la relación con su hija

Gladys, la mamá de La Tora, habló de su paso por la casa de Gran Hermano y de las repercusiones que generó el trato que su hija le daba dentro del reality.

“Yo creo que estuve bien. No quería hablar del afuera y por eso quizás Lucila me guiaba”, señaló la mujer descartando cualquier tipo de maltrato por parte de su hija.

“Tenía miedo de perjudicarla con el juego o que hable del afuera y estaba a la expectativa de que hacía o que no hacía”, afirmó al hablar en El Debate de Gran Hermano.

“Mi vínculo con ella es re lindo. No tenemos cuentas pendientes. No vivimos juntas, pero la veo todos los días o la voy a buscar cuando sale de trabajar, le hago las compras cuando ella no llega”, contó Gladys.

“Fue el primer año que no estuvimos juntas en Año Nuevo y tenemos esa cosa de madre e hija. Nuestra relación es una maravilla”, remarcó. También aseguró que ella no entró a jugar pero señaló que otros familiares de los participantes si lo hicieron.

“Dijeron que me puse a llorar y que Romina me contuvo. Nada que ver porque estábamos hablando de otro tema”, cerró.

Hubo un apagón en la casa de Gran Hermano

Durante la tarde de este miércoles hubo una baja de tensión en la casa de Gran Hermano y por algunos segundos los jugadores estuvieron completamente a oscuras.

«Esto nunca había pasado«, aseguró Julieta Poggio, sorprendida al igual que el resto de sus compañeros.