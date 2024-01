Gran Hermano: ¿Inicio de romance entre Emmanuel y Joel?

Hace casi un mes que se abrieron las puertas de la casa más famosa del país y las emociones crecen adentro de la casa. Así, hay participantes que se acercan cada vez más, ese es el caso de Joel Ojeda, azafato de 31 años y Emmanuel Vich, peluquero de 31 años. Ambos coquetean constante pero el problema, que le genera conflicto a Joel, es que Emmanuel esta casado hace 11 años.

En algunos clips subidos a las redes se los puede ver a muy cerca a los dos participantes, teniendo conversaciones en las que se tiran indirectas. Sin embargo, Emma decidió ser directo y encarar a Joel en el patio, frente a todos sus compañeros. «La vida es corta hay, que decidirse» dijo el participante casado.

«Si pero te lo pregunto a vos bolud* que estas casado» responde el azafato. A lo que el otro jugador decide acercarse y darle un beso en el cuello, para luego preguntarle «¿Y que tiene?»

«Y…que no estas disponible.» contestó Ojeda. «Para vos si» responde Vich. «Cuando lo hables con tu novio lo vemos» concluye el otro participante.

Más tarde, durante la noche, tuvieron otro encuentro donde coquetearon. «¿Te vas a dormir?» le preguntó Emmanuel. «Si,al menos que tengas algo mejor que hacer» respondió Joel. Por lo cual, decidieron salir al patio. Una vez estando solos, Ojeda fue contundente: «Si tenes algo para decirme quiero que me lo digas, sino fin.» «Bueno, fin.» respondió el peluquero mientras entraba de nuevo a la casa.

Además, compartieron otro instante de romance cuando durmieron uno al lado de otro, en distintas camas, se tomaron de la mano por un largo rato.

¿Qué dijo el marido de Emmanuel?

El marido de Emmanuel desde hace 11 años habló en sus redes sociales luego de ser interrogado por los fanáticos del programa.

“Gente, de verdad les jode tanto que Emmanuel hinche las bol*s con Joel. Si yo soy el marido y estamos juntos hace 11 años y no me molesta. No proyecten inseguridades de sus parejas en la mía”. comenzó su descargo Nicolás Suar, pareja del participante.

“Él sabrá lo que hace, tiene el cien por ciento de mi apoyo en todo lo que haga. Además hay mucha homofobia en todo lo que escriben, bajen un cambio, es un juego, un programa de TV.” concluyó.