Pidieron la detención de Morena Rial: la acusan de incumplir las condiciones de excarcelación

More Rial.

La Justicia solicitó la detención de la influencer Morena Rial por el incumplimiento de los requisitos de excarcelación. El pedido fue hecho por el fiscal Patricio Ferrari, quien investiga a Rial por el presunto robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Por qué piden detener a Morena Rial

Según revelaron en DDM, el programa de América TV, el fiscal Ferrari argumentó su pedido de detención de More Rial en la «incomparecencia» de la mediática a las citas judiciales y el incumplimiento del tratamiento psicológico ordenado, detalló el periodista Martín Candalaft.

«Tenía que presentarse cada 15 días ante la Justicia. No lo hizo. También tenía que iniciar un tratamiento, pero no lo inició», apuntó el panelista. En ese contexto, en el ciclo televisivo de Mariana Fabianni. «La jueza está a punto de decidir si la detienen o no», sentenció Candalaft.

Rial está acusada de integrar una banda dedicada a cometer robos a casas bajo la modalidad de escruche. Todo empezó el 18 de enero cuando un vecino sufrió un robo en su casa de Villa Adelina, partido de San Isidro, recordó Clarín en su sitio web.

Por qué More Rial se siente discriminada

Morena Rial se bautizó en la religión umbandista luego de ser excarcelada por su participación en un robo en Villa Adelina y, tras la filtración de un video sobre su iniciación espiritual, la joven hizo su descargo en redes sociales.

“Nuestra constitución nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir es que en caso de continuar este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales”, dijo More.

“Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad, religiosa que solicito en este acto y que la ley protege”, continuó.