Gran Hermano | Laura Ubfal reveló detalles sobre la salud de Catalina Gorostidi: «Está disponible para la casa” 

Catalina Gorostidi ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano a través del Golden Ticket y en lugar de Furia Scaglione, quien pidió salir por decir estar a un nivel más del juego de esta edición. Tras el ingreso, los seguidores del reality se preocuparon por su estado de salud, algo que la participante ya había mencionado como un trastorno de conducta alimenticia.

Laura Ubfal reveló detalles sobre la salud de Catalina Gorostidi: «Está disponible para la casa”

La ex pareja de Cata, Joel Ojeda había pedido a la producción de Gran Hermano que la cuiden. Ahora, fue Laura Ubfal quien dio información que llevó algo de tranquilidad a los fanáticos de la hermanita.

Tras la llamativa entrada de la hermanita a la casa más famosa del país, varios usuarios comenzaron a cuestionar a la producción del reality desde las redes. Sin embargo, la panelista reveló que la médica podrá continuar con su tratamiento psicológico en el confesionario.

«A mí me explicaron que el psicólogo que la atiende es el mismo que está disponible para la casa, es decir que ella tiene un control directo«, reveló al aire Laura Ubfal, llevándole algo de tranquilidad a los seguidores de Catalina Gorostidi.

Catalina Gorostidi habló sobre su trastorno de conducta alimentaria antes de entrar a Gran Hermano

«Tengo espejos en mi casa, tengo balanza, tengo una familia, tengo amigos… Sé cómo estoy. Desde los 17 años padezco un trastorno alimenticio: pasé por la anorexia, en su momento tuve vigorexia… Tengo mi equipo de contención», comenzó en sus redes la pediatra.

Por último, Catalina Gorostidi había pedido que dejen de opinar sobre su cuerpo: «Les pido que se ahorren los comentarios de ‘está flaca’, ‘estabas más linda antes’ porque yo estoy como estoy ahora. Estuve pasando por un montón de cosas tristes, feas, la pasé muy mal y estoy renaciendo. Estoy empezando a brillar nuevamente por mí. Esos comentarios no suman en nada, solamente atrasan, no me interesa leerlos”.