Gran Hermano: Placa confirmada sin cambios del líder, ¿quién abandonará la casa el domingo?

La estrategia del grupo liderado por Ulises, Chiara y Cata volvió a dar frutos en la semana 20 de Gran Hermano. Con una placa cuidadosamente armada, el bando logró posicionarse para concentrar votos y apuntar a Luz Tito, integrante del tridente.

Santiago del Moro anunció que el próximo lunes, cuando queden 12 jugadores, ingresarán familiares y seres queridos a jugar.

La táctica, que ya fue efectiva para eliminar a Martina Pereyra y debilitar a Santiago “Tato” Algorta, se repitió con precisión. Sin modificaciones por parte del líder, la placa quedó conformada por:

Ulises Apóstolo (fulminado por Gran Hermano)

(fulminado por Gran Hermano) Chiara Mancuso

Catalina Gorostidi (fulminada por Gran Hermano)

(fulminada por Gran Hermano) Luz Tito (fulminada por la líder)

(fulminada por la líder) Gabriela Gianatassio (fulminada por Gran Hermano)

(fulminada por Gran Hermano) Katia Fenocchio

Sandra Priore

Lourdes Ciccarone

Eugenia Ruiz

Sanción de Gran Hermano para Catalina: nominada y sin liderazgo

El conflicto estalló tras un video viral que mostró a Catalina y Gabriela manipulando un brownie sin TACC preparado por Tato, quien tiene restricciones alimentarias por motivos de salud. Las participantes subieron la temperatura del horno y agregaron condimentos, lo que arruinó la preparación y generó indignación en las redes sociales, donde muchos exigieron la expulsión de ambas.

El Big, voz de Gran Hermano, emitió un comunicado contundente: “No soy su papá para decirles cómo comportarse. Son todos adultos. Sin embargo, hay cosas con las que no se juega. Una de ellas es la comida. Hoy sucedió algo que me llenó de preocupaciones. Los alimentos de ningún modo deben ser alterados, como si se tratara de una inocente picardía. Esto pone en riesgo la salud de todos y no es broma”. Como consecuencia, Catalina fue nominada automáticamente junto a Gabriela, Luz Tito y Ulises Apóstolo, y perdió su rol de líder, quedando sin los beneficios asociados. “Cata, esta semana observé situaciones donde jugás al límite, pero esto con la comida no lo voy a dejar pasar”, sentenció el Big.