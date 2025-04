Gran Hermano: Catalina Gorostidi contaminó la comida de Tato y recibió una ¿sanción o beneficio?  

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una noche cargada de emociones previo a la gala de nominación. Catalina Gorostidi, en el ojo de la tormenta por alterar la comida de Santiago “Tato” Algorta, recibió una dura sanción por parte de la producción, mientras que Gabriela Gianatassio protagonizó un conmovedor momento con la visita de su madre, Sandra, en el segmento “Congelados”.

Sanción de Gran Hermano para Catalina: nominada y sin liderazgo

El conflicto estalló tras un video viral que mostró a Catalina y Gabriela manipulando un brownie sin TACC preparado por Tato, quien tiene restricciones alimentarias por motivos de salud. Las participantes subieron la temperatura del horno y agregaron condimentos, lo que arruinó la preparación y generó indignación en las redes sociales, donde muchos exigieron la expulsión de ambas.

Catalina manipuló la preparación de Tato y el Big dejó claro que esto no quedaría impune. Las consecuencias fueron inmediatas: Catalina fue sancionada ⚠️



👁️ Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam 📲🔥 pic.twitter.com/VvXypSccCg — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 17, 2025

El Big, voz de Gran Hermano, emitió un comunicado contundente: “No soy su papá para decirles cómo comportarse. Son todos adultos. Sin embargo, hay cosas con las que no se juega. Una de ellas es la comida. Hoy sucedió algo que me llenó de preocupaciones. Los alimentos de ningún modo deben ser alterados, como si se tratara de una inocente picardía. Esto pone en riesgo la salud de todos y no es broma”. Como consecuencia, Catalina fue nominada automáticamente junto a Gabriela, Luz Tito y Ulises Apóstolo, y perdió su rol de líder, quedando sin los beneficios asociados. “Cata, esta semana observé situaciones donde jugás al límite, pero esto con la comida no lo voy a dejar pasar”, sentenció el Big.

Sandra, la mamá de Gabriela Gianatassio, ingresó a la casa en el “Congelados”

En medio de la tensión, Gabriela Gianatassio vivió un momento inolvidable con la llegada de su madre, Sandra, desde Brasil, en el segmento “Congelados”. La alarma sorprendió a los participantes, muchos de los cuales estaban dispersos por la casa, algunos en el baño o incluso bajo la lluvia. Mientras sonaba una versión en bossa nova de She Loves You de The Beatles, Sandra ingresó por la puerta giratoria, desatando las lágrimas de Gabriela.

“Es como mi mejor amiga” 🥹 Las palabras de Gaby tras reencontrase con su mamá 💞



👁️ Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam 📲 pic.twitter.com/9iFXglzoWa — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 17, 2025

Madre e hija se fundieron en un abrazo lleno de besos, con Sandra hablando en portugués y consolando a la modelo. Gabriela, visiblemente emocionada, confesó luego a Santiago del Moro que no veía a su madre desde junio de 2024: “Me moría de ganas de abrazarla. La amo y es como mi mejor amiga”. El reencuentro conmovió a los televidentes y contrastó con la polémica sanción de la gala.