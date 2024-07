Romance inesperado en Gran Hermano: Luifa Galesio dejó todo en Italia y le declaró su amor a Agostina, la policía

Parece que el reality de Telefe, Gran Hermano, tiene a su propio cupido, ya que no paran de enamorarse ex «hermanitos». Desde Ximena Capristo y Gustavo Conti hasta Daniela Celis y Thiago Medina, muchos entraron a la casa más famosa del país solteros y salieron enamorados. Así, Agostina Spinelli, participante de la edición 2024 y Luis «Luifa» Galesio, ganador en 2016, comenzaron una relación, según contó el futbolista en una declaración de amor en las redes sociales.

«Dios los cría y Gran Hermano los junta»: Luifa Galesio y Agostina Spinelli están de novios

El jugador del FC Pompei y ganador de Gran Hermano 2016, Luis Fabián «Luifa» Galesio, sorprendió a sus seguidores con un sentido posteo donde confiesa estar en una relación romántica con Agostina Spinelli, «la poli» de la última edición del reality de Telefe.

“Las cosas que me hiciste sentir así de rápido, nunca las sentí por nadie. Me abriste tu corazón tu vida y me enamoraste. Jamás hubiese vuelto a Argentina después de estar en Italia por 15 días por nadie y vos lo lograste” escribió Galesio.

«Quería conocerte y no perder la oportunidad de conocer a una mujer como vos que al día de hoy es casi imposible. Te amo, soy feliz de estar a tu lado y ojalá esto dure para siempre. Acá estoy esperándote mi amor” concluyó el posteo Luis, quien ya regresó a Italia y esta esperando a su amada.

Por su parte, «la poli» mantuvo el silencio y no dijo nada al respecto, mientras que el futbolista le agradeció a sus seguidores los mensajes de amor y felicitaciones.

Según contó la revista Pronto, los exjugadores se conocieron en una gala del reality, cuando Luifa se encontraba en el país y pasó por los estudios de Telefe. Al conocer a la policía el jugador no dudo en avanzar y desde entonces comparten una relación.