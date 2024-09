Griselda Siciliani se refirió a los rumores de separación con Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron hace algunas semanas su romance, luego de que el actor terminara su relación con Flor Vigna. Pero en los últimos días, en redes sociales comenzaron a circular rumores de separación porque no siguen sus cuentas ni comparten fotos juntos.

La explicación que dio Griselda Siciliani

Entonces Griselda decidió frenar ante las cámaras de LAM para explicar cómo sigue su relación con el actor. “Estoy muy bien, genial. Me escribió todo el mundo hoy, pero estamos re bien. Nunca nos seguimos en las redes. Nunca jamás. Desmiento todo, estamos re bien”, aclaró la actriz, al salir de su función de la obra “Felicidades”, donde comparte elenco con su expareja, Adrián Suar.

“Yo jamás lo seguí y él tampoco a mí. Nunca subimos una foto. Yo una vez subí una historia y él también, pero esas publicaciones se borran a las 24 horas, ¿no? Soy una experta en redes”, explicó Griselda.

Agradecida de que le preguntaran para poder terminar de aclarar la situación, Siciliani detalló que no son una pareja que les guste exponer su vida privada: “Nunca subimos nada. Hoy me dijeron: ‘Borraron cosas, no se siguen’. Pero nunca nos seguimos y nunca seguimos nada. Yo uso mis redes para mi trabajo y esas cosas”.

Para finalizar, Griselda Siciliani reafirmó que están pasando un gran momento de la pareja: “Estamos re bien”.

El momento en el qué Flor Vigna contó que Luciano Castro le fue infiel

«Lo único que me dolió es la infidelidad. Cuando te meten los cuernos, te cuesta un montón«, confesó Flor Vigna, al hablar de su relación con Luciano Castro con Socios del Espectáculo. «Ahora estoy en la mía y estoy bien. Estuvimos tres años, fueron re lindos y se terminó. Pasó una novela hermosa y enorme que va a quedar entre nosotros», agregó la actriz y cantante.

Sobre la relación de su expareja con Griselda Siciliani, les deseó lo mejor: «Si se aman, que estén bien y se hagan bien y listo«.

Otra de las exparejas de Castro, Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos, también fue contundente a la hora de hablar sobre la infidelidad. “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta” aseguró Rojas. “Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda” dijo picante Sabrina.