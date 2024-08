Sabrina Rojas le hizo una picante advertencia a Griselda Siciliani sobre Luciano Castro: «Ninguna de nosotras salió invicta»

En las últimas semanas Luciano Castro ha estado en el centro del escándalo, ya que Flor Vigna, su ex, aseguró que le fue infiel y además insinuó que lo hizo con su actual pareja, Griselda Siciliani. Ahora, Florencia no es la única que no para de hablar de los errores del actor: Sabrina Rojas, expareja y madre los hijos de Castro, afirmó sin rodeos que su exmarido ha engañado a todas sus ex.

Sabrina Roja, durísima contra Luciano Castro y Griselda Siciliani: «No le saquen el puesto a Castro de picaflor»

La actriz Sabrina Rojas visitó el programa Socios del Espectáculo y no se contuvo a la hora de hablar de las fallas de su exesposo, Luciano Castro.

Tras ver un informe en el programa donde tratan al actor del «rey picaflor», Rojas, lejos de negarlo, lo confirmó sin tapujos. “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta” aseguró Rojas. “Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda” dijo picante Sabrina.

Días después, la conductora de «Pasó en América» fue consultada nuevamente por Castro y Siciliano. “¿Tenés ganas de conocer a Griselda?” indagó la movilera. “No me interesa nada, lo digo bien, todo bien si la veo, todo bien si no la veo” contestó. “Queda horrible si digo que no me interesa, pero también queda mal si digo que sí, me chupa un huevo” continuó sincera la actriz.

“Si tenes una pareja, ¿se puede llegar a poner celoso del vínculo que tenés con Luciano, que son familia?” quiso saber la notera. “Cuando lo ves bien y te das cuenta que es algo familiar, no” aseguró.

Qué dijo Flor Vigna tras acusar a Luciano Castro de haber sido infiel

Tras confesar en un movil que Luciano Castro le había sido infiel, la cantante habló con Revista Gente.

“Dicen que terminas de conocer a la persona cuando te separas y hay cosas que con el tiempo uno las va entendiendo” reflexionó Florencia. “Cada uno necesita su tiempo. Por ahí, más adelante, él entienda las barbaridades que dijo» expresó picante la exparticipante del Bailando.

«Prefiero hablar de lo que puedo hacer y toda la inteligencia emocional que pueda aprender yo de la situación porque bueno, si no te quedás esperando que el otro sea buena persona y por ahí, todavía no le sale” dijo Vigna.