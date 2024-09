Griselda Siciliani vivió un incómodo momento cuando le pregutaron sobre los rumores de «Envidiosa»: «No me interesa»

La serie «Envidiosa» protagonizada por Griselda Siciliani ya es todo un éxito. El proyecto de Netflix ya se posicionó entre lo más visto de la plataforma y dejaron la puerta abierta para una segunda temporada. Sin embargo, la serie se vio envuelta en fuertes rumores sobre su trama, ya que afirman que está inspirada en una popular influencer.

Griselda Siciliani salió enojada en vivo por los dichos sobre «Envidiosa»: Qué dijo

Desde que se estrenó la popular serie de Netflix «Envidiosa» comenzó a circular un fuerte rumor. Varios creadores de contenido aseguraron en las redes que Caro Aguirre, guionista del show, se inspiró en una examiga: la influencer Lucía Numer.

En medio del escándalo, Griselda Siciliani y Estaban Lamothe, protagonistas de la serie, visitaron Urbana Play y fueron consultados por los periodistas sobre el tema. «No me metí en eso, no me interesa para nada, porque se cómo se gestó el proyecto y por eso se que no tiene nada que ver con lo que se dice(…)» comenzó respondiendo la actriz.

«(…)y sobre todo yo que estoy en todas las escenas y colaboré mucho con la creación puedo decir que no tiene nada que ver. Incluso la autora descartó eso, que se haya trato de eso que se dice« dijo Siciliani, intentando dar el tema por cerrado.

«Cuento por si la gente no sabe, doy un mini resumen», intentó decir Nicolás Salvarrey, pero Griselda lo frenó. «Igual, poco me interesa este tema. Yo no gastaría mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes. Porque es temprano, ¿Viste? Me levanté, vine acá…», expresó.

«Igual pará, entiendo que pueda no interesarte pero sí creo que muchas veces el éxito o el rebote que tiene una serie o un producto en cualquier plataforma…», quiso decir el periodista pero fue interrupido nuevamente por la actriz, quién aseguró que el desempeño de «Envidiosa» no tenía nada que ver con la polémica.

«No es por ese chisme de las redes sociales. Te lo firmo acá. Te firmo acá que no es por esa pelotudez. Te lo discuto pero hasta la muerte», acotó la artista, visiblemente enojada. Ante esto, el conductor Andy Kusnetzoff interrumpió y derivó rápidamente el tema, comenzando a hablar sobre la hija de Griselda.