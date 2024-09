Florencia Bertotti opinó sobre “Margarita”, la secuela de “Floricienta”: ¿Qué dijo?

Florencia Bertotti comenzó con los primeros shows de los 12 previstos en el Movistar Arena, donde recrea el éxito de “Floricienta”, a 20 años del debut del programa creado por Cris Morena. Estas presentaciones coinciden con el estreno de “Margarita”, la secuela de “Floricienta”, protagonizada por Mora Bianchi y un grupo de jóvenes talentos surgidos de la escuela de Cris.

¿Qué dijo Florencia Bertotti?

En diálogo con La Nación, Bertotti habló del nuevo programa, dejando atrás la vieja rivalidad con Cris Morena, que la llevó a la Justicia cuando Florencia puso al aire “Niní”, un ciclo muy similar a “Floricienta”. “Muy bien hecha, hay mucho talento y la elección de la protagonista fue un acierto”, afirmó la actriz.

Bertotti está llenando estadios alrededor del mundo y la llegada de “Margarita” la impulsa aún más. Los jóvenes que hoy miran lo nuevo de Cris también quieren conocer la historia de la madre de la protagonista. Ambas ficciones están disponibles en Max y, desde este lunes, “Margarita” se podrá ver también en el prime time de Telefe.

Juan Gil Navarro habló sobre su pasado en Floricienta:

En medio del «boom» por Floricienta que generó los 12 Movistar Arena que agotó Flor Bertotti, el actor habló en los medios sobre su pasado en la tira juvenil.

“Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho” afirmó Gil Navarro en diálogo con el programa Implacables. “Agradezco como siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, pero es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo” agregó.

“Me alegra que existan generaciones que sigan estando tan agradecidas y contentas, pero yo no tengo nada que ver con eso” concluyó el actor.

Luego de que las redes se hicieran eco de los dichos del artista, el protagonista de Floricienta escribió un tuit al respecto: “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más… Muchas gracias, otra vez más… Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero”. Y decidió cerrar citando la canción “Adiós” de Gustavo Cerati: “No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.