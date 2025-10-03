Guido Kaczka desmintió no querer a Pampita como conductora de Los 8 Escalones

La llegada de Carolina Pampita Ardohain a la conducción de “Los 8 escalones” no terminó de complacer a El Trece y en los próximos días levantarían el formato de juegos, generando un conflicto en la grilla de programación del canal del sol.

En medio del escándalo por la terminación de un clásico de El Trece, circuló un rumor de que Guido Kaczka estaría enfurecido con la decisión de los gerentes del canal, señalando que el abrupto final era algo que él ya había anticipado cuando se propuso a Pampita como conductora.

Guido Kaczka confirmó el final de “Los 8 escalones” y habló sobre la llegada de Pampita

Según trascendió, él habría preferido a Teté Coustarot y a Fernando Bravo para estar frente del programa, finalmente el canal insistió con la modelo.

En Intrusos, fueron en busca de la palabra del conductor, quien desmintió esta versión pero confirmó el levantamiento del ciclo: “Creo que en noviembre (el final de Los 8 escalones). Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que ‘Escalones‘ descanse”.

«Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar», agregó.

Manteniéndose lejos del conflicto, Kaczka sostuvo que no le molesto la decisión de confiar en la modelo para estar frente al ciclo: «Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: ‘bueno, Pampita’. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo».

Por otra parte, reveló que no mantuvo una conversación formal con Pampita: “Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar”.