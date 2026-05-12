Marcha Federal Universitaria: así se movilizaron en las principales ciudades de Río Negro y Neuquén 

Miles de personas se movilizaron este martes en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para las casas de estudio públicas.

En San Carlos de Bariloche, una multitud colmó el centro de la ciudad en una de las convocatorias más importantes de los últimos años. Según estimaciones, cerca de nueve mil manifestantes participaron de la marcha para exigir al presidente Javier Milei que garantice el financiamiento de las universidades nacionales. La movilización recordó, por su magnitud, a eventos masivos como la Fiesta Nacional del Chocolate.

Marcha Federal Universitaria. Foto: Marcelo Martínez.

En General Roca, más de cinco mil personas se sumaron a la concentración que comenzó en la Plaza Manuel Belgrano y desde las 18 la columna avanzó por las principales calles de la ciudad. Más de diez cuadras de personas participaron de la movilización, entre estudiantes, docentes, investigadores, gremios y vecinos que expresaron su respaldo a la educación pública y gratuita.

Miles de personas marcharon en Roca en defensa de la educación universitaria. Foto: Andres Maripe.

En Viedma, las columnas partieron desde la intersección de boulevard Contín y 25 de Mayo y avanzaron hasta la plaza San Martín, donde se realizó el acto central con lectura de documentos y críticas al ajuste presupuestario.

Marchan por la aplicacion de la Ley de Financiamiento Universitario.

Foto: Marcelo Ochoa

En tanto, en Neuquén, cerca de 30 mil personas se sumaron a la convocatoria que comenzó en el playón de la UNCo y luego marchó por Avenida Argentina hasta el monumento al General San Martín, donde se realizó el cierre de la jornada.

Neuquén Marcha en defensa de la universidad pública. Foto: Ceci Maletti.

El documento final leído durante las actividades reclamó que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente en dos instancias. Además, denunciaron la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, la reducción del presupuesto y las dificultades para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y representó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Milei como presidente.