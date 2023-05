Habló el fanático agredido por Manu Urcera: «Perdí el conocimiento»

Luego del grave episodio que protagonizó Manu Urcera en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la persona agredida dio su versión de los hechos y aseguró que está arrepentido de haber hecho un mal chiste al corredor, futuro marido de Nicole Neumann.

Ramiro, el fan agredido, habló este jueves en «Socios del Espectáculo» por El Trece, y allí comentó que todo comenzó «como para sacarme una foto con él». En ese contexto, indicó que intentó hacerle una broma a Urcera «porque soy hincha de Vélez» y en breve iba a jugarse el partido de despedida de Fabián Cubero.

El chiste «salió mal en el momento y me arrepentí. Me arrepiento hasta el día de hoy. No quise faltarle el respeto» contó Ramiro sobre la situación. Y continuó “Él me dijo ‘vos me estás agarrando para la joda’. Me agarró la remera y el seguridad nos separa. Cuando le doy la mano para pedirle disculpas, le extiendo la derecha y él con su mano izquierda me trae y con la derecha me pega».

«Me tira al piso y golpeo contra una alcantarilla» señaló Ramiro, mostrando los cuatro puntos en la cabeza que devinieron como parte del golpe recibido, además de la pérdida de piezas dentales.

Según los amigos que lo acompañaron a la carrera «perdí el conocimiento» y, por el golpe, «no sentía las piernas».

Así quedó Ramiro, tendido en el piso, luego del golpe de Manu Urcera.-

Ramiro aclaró que el sábado por la noche volvió al autódromo de Concepción del Uruguay porque fue dado de alta a la medianoche y sus amigos estaban acampando en esas instalaciones, por lo que tuvo que retornar al complejo.

«Necesito limpiar mi nombre» concluyó el muchacho, quien aseguró estar patrocinado por Fernando Burlando en la causa por daños que inició contra Manu Urcera.

Manu Urcera y la ACTC, en silencio tras la agresión

Según expresó Ramiro, ni la familia de Manu Urcera ni autoridades de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) se comunicaron con él para brindarle ayuda después de la agresión.

«La ACTC me sacó del predio y no se comunicó nunca conmigo» contó la víctima, y agregó que tampoco hubo «comunicación de parte de la familia».