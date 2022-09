Habló la primera víctima de Raúl Pérez Roldán: «está muerto para mí»

La denuncia del extenista argentino Guillermo Pérez Roldán sobre el violento accionar de su padre, Raúl, generó gran repercusión en el mundo deportivo. Sin embargo, esta no era una experiencia desconocida: Graciela Pérez fue una de las primeras en denunciar este tipo de agravios.

La exdeportista fue la primera tenista en destacarse en la escuela que dirigía Pérez Roldán padre, en el Club Independiente de Tandil, quien representó a Argentina en torneos sudamericanos y europeos, siendo ella también la número 1 del ranking nacional de juveniles y juniors entre el ’79 y el ’83.

Graciela reconoció haber sido «la primera en padecerlo», ya que según su testimonio hubo numerosos episodios de violencia del entrenador contra ella. «Todo lo que se pueda contar es poco», agregó la mujer un año antes, incluso, de que saliera el documental en Star+.

En ese estreno, Pérez reveló que la situación fue tan extrema que en una ocasión debió «inventar una gira» tenística porque Pérez Roldán la había golpeado en la cara fuertemente y dejado marcas. De hecho, no pudo explicar ante sus padres lo que había pasado, por lo que decidió mentir.

Antes de conocerse el documental, la deportista había sido fulminante con su exentrenador. «No existe ese señor para mí. Está muerto. No le deseo ningún mal, pero…», había señalado.

Graciela, quien aseguró entonces no haber ganado buen dinero con el tenis, fue la primera egresada de la escuela de Pérez Roldán y eligió construir a partir de la resiliencia.

«A mí me sirvió lo que hice, hasta dónde hice. No fueron todos buenos momentos pero aprendí mucho, como por ejemplo lo que nunca iba a hacer con mis alumnos. Hasta hace unos años hacía competición, tuve muchos chicos y muy en claro lo que no quería para ellos. Me sirvió como jugadora, entrenadora y me sirve hoy para ganarme la vida», concluyó.