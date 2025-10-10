¿Habrá reencuentro? Tini Stoessel y dos de sus ex compañeras rememoraron canciones de Violetta

El fenómeno Violetta volvió a cobrar vida en las redes sociales, Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores al publicar un video cantando “Cómo quieres”, uno de los temas más recordados de la serie que marcó una generación de fans en todo el mundo.

“Violetta” renace en redes: Tini y sus compañeras reviven la amistad y los temas más recordados

Casi en simultáneo, Lodovica Comello y Candelaria Molfese, quienes interpretaron a Francesca y Camila, también compartieron su propia versión de “Código amistad”, la icónica canción que las unió dentro y fuera de la pantalla.

Desde Italia, donde actualmente vive Ludovica, Cande Molfese se sumó al gesto nostálgico que conmovió a los fanáticos de la ficción de Disney Channel.

En el pie de su publicación, Molfese escribió una frase que despertó la emoción de sus seguidores: “Luego de muchos años, siempre Código amistad. Camila, Francesca y Tini”.