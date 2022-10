Hasbulla viene a Buenos Aires y promete «sorpresas» para sus fans argentinos

Hasbulla Magomedov llega a la Argentina para hacer una presentación en el teatro Gran Rex. Será el próximo lunes 7 de noviembre. El influencer con más de 4,2 millones de seguidores en Instagram hizo el anuncio 11 días antes de la fecha y no especificó qué hará sobre el escenario. Horas antes de conocerse la noticia, había posteado una fotografía suya con la camiseta de la Selección y había mencionado que tenía “una gran sorpresa” para el país.

De momento, se desconoce qué hará en la función, ya que no habla español ni inglés; aunque puede que cuente con un traductor en escena. Desde la página donde se pueden adquirir las entradas mencionaron que “por primera y única vez visita Argentina en noviembre y va a realizar un show estelar en el Gran Rex, uno de los teatros más grandes del mundo”, pero no especificaron exactamente qué realizará.

Además, se espera que el humorista argentino Luquitas Rodríguez participe en el evento, ya que anteriormente había compartido con el influencer una charla vía streaming para miles de personas.

Los tickets se encuentran disponibles en el sitio oficial del teatro Gran Rex, donde se presentará. En tanto, los precios varían: hay desde $3.000 hasta $18.000.

Hasbulla has a huge surprise coming for #Argentina soon 👀👀 Stay tuned pic.twitter.com/AXVeKNFXP8