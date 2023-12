Hernán Casciari afirmó que no cree en la literatura y desató polémica en las redes: La reacción del escritor

Ayer Hernán Casciari, escritor y guionista de «Muchachos, la película de la gente», visitó el programa de streaming, Tres estrellas y sus dichos generando debates e insultos en redes.

Las polémicas afirmaciones fue su falta de creencia en la literatura actual. «Yo no creo en la literatura y mucho menos que la gente lea» comenzó Casciari. «La literatura era una cosa de épocas donde no teníamos pestañitas que minimizar ni tantos dispositivos. La literatura era algo para un señor que venía a las siete de la tarde y tenía el tiempo suficiente de sentarse en un sofá con un libro de 550 páginas cuyas primeras veinticinco eran la descripción del personaje, facial. Era buenísimo cuando no había otra cosa y ya está» sentenció el escritor en tono irónico.

Además, dio su opinión sobre la lectura en la infancia: «Decirle a un chico de siete, ocho años, que tiene que estar tres o cuatro horas mirando para abajo con todos su sentidos en una sola cosa que es un papel con tinta donde un tipo quiere explicarle cómo es la cara de un personaje, pobrecito, cómo le vas a hacer eso a un chico.» La entrevista se puede ver completa por el canal de Youtube de Gelatina.

Los dichos rápidamente se difundieron por las redes y muchos se dieron ofendidos. Eso fue el caso del escritor Sebastián Robles, quien escribió en X (Twitter): «No sé qué es peor, si el entrevistado o el entrevistador que lo festeja”. Por otro lado, Maxi Papandrea también lo criticó y dijo que al escritor solo le interesaba contar chistes, no la literatura.

A Casciari nunca le interesó la literatura, solo contar chistes. Eso siempre fue evidente. Qué bueno que lo haga explícito ahora. — Maxi Papandrea (@MaxiPapandrea) December 7, 2023

La reacción del escritor

Ante la lluvia de insultos Casciari volvió a mostrarse irónicos respondiendo algunos insultos con «Vuelvo a creer en la literatura» e incluso «Todos mis libros a mitad de precio mientras me sigan puteando en Twitter. ¡Que no decaiga!»