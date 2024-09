Iliana Calabró no “arriesgará” su título en el Cantando 2024: la respuesta que le dio a Rio Negro Radio

Iliana Calabró fue convocada al Bailando 2024, sin embargo, transita una gira por toda la Patagonia presentando “Perdida Mente”, una obra teatral que aborda los problemas que se generan en una familia a partir de que un integrante sufre un deterioro cognitivo. Calabró es una de las protagonistas de la tercera temporada de la comedia teatral dirigida por José María Muscari, que logra desdramatizar una enfermedad como el Alzheimer.

En la entrevista realizada en Digo de RIO NEGRO RADIO, la actriz contó como fue el comienzo de la gira patagónica y brindó detalles acerca de su participación en el Bailando 2024.

“La gente va, se ríe porque es una comedia dramática y desde la desdramatización se encara un problema como es el deterioro cognitivo, de aquellas personas que pierden su lucidez o su brillo, entonces los roles comienzan a cambiar en el ámbito familiar”, comentó Iliana sobre “Perdida Mente”.

Iliana Calabró comenzó su gira patagónica en Viedma

En cuanto a la primera presentación que tuvieron en Viedma, la ganadora del primer Bailando comentó “la ovación nos sorprendió, fue muy gratificante que nos esperen a la salida esperándonos con tanto amor”, expresó Iliana, asegurando que es un “plus tener un producto como este, para brindarle a la gente, que nos llena de gratificación y que se logró después de mucho esfuerzo y recorrido con mucho sacrificio”.

Por qué Iliana Calabró no participará en el Bailando 2024

Iliana Calabró fue convocada al Bailando 2024, sin embargo, su participación no se dará. “Me dijo Marcelo (Tinelli), pero esta gira no me permite participar. Y aparte yo ya me lo gané. El que ganó, ya ganó. Nadie me lo va a sacar, eso ya está ganado y fue el primero. Lo que si gracias a dios sigo tomando mis clases de canto para seguir creciendo en esto”, expresó la actriz que hasta fin de año estará presentando la obra en todo el país.

“No tengo porque arriesgar mi título que gané en buena ley, que la gente me lo dio en buena ley”, expresó Iliana, explicando los motivos de porque no participará.

“Perdida Mente”, la obra que estará en Neuquén, Roca y Cipolletti

La obra «Perdida Mente» protagonizada por Iliana Calabró.

Estrenada en 2021 y con variaciones en su elenco, “Perdida Mente” fue escrita y dirigida por Mariela Asensio y José María Muscari, pero ahora él está al mando de una versión asumida por un quinteto que completan Leonor Benedetto, Emilia Mazer, Ana María Picchio y Mirta Wons.

El elenco comenzó la gira por la Patagonia donde ya recorrió Viedma (12), hoy se presentará en Puerto Madryn (13) y próximamente en Trelew (14), Rawson (15), Choele Choel (17), General Roca (18), Neuquén (19), Zapala (20), Regina (21) y Cipolletti (22).

Perdida Mente será presentada en los teatros de todo el país

Para cerrar septiembre y de regreso a Buenos Aires se ofrecerá en Cañuelas (26), Lomas de Zamora (27), el barrio de Villa Devoto (28) y San Isidro (29).

Durante octubre sumará representaciones en Trenque Lauquen (3), General Pico (4), Santa Rosa (5), Coronel Suárez (6), Río Cuarto (10), Villa María (11) y ciudad de Córdoba (12 y 13).

Tras otro fin de semana bonaerense en Mercedes (17), el barrio de Floresta (18) y Morón (19), la recorrida tocará Santiago del Estero (23), Rosario de la Frontera (24), Jujuy (25), Salta (26) y Tucumán (27).

Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre pasará por San Nicolás, Pergamino, Junín y Bragado, para, más tarde, el fin de semana del 16 y 17 arribar a Montevideo.