Carmen Barbieri rompió en llanto tras el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria: «¿Tiene corazón este hombre?»

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó con 153 votos afirmativos el veto a la reforma jubilatoria impuesto por el presidente Javier Milei. En las afueras del Congreso manifestantes fueron reprimidos por la polícia, en medio de los disturbios. Fue en este contexto que la conductora Carmen Barbieri habló sobre la actriz jubilada Marta González y terminó rompiendo en llanto por su situación.

La desgarrador llanto de Marta González: «No llego a comprar los medicamentos, me esta ayudando mi hija»

En Mañanisima, Carmen Barbieri y Fanny Mandelbaum vieron en vivo la entrevista que le realizó Intrusos a Marta González, la prestigiosa actriz con más de 30 décadas de carrera.

«Mi hija y mi yerno me ayudan. Y no estoy llorando porque vivo en un edificio divino que me lo compré porque me lo gané laburando. Con la jubilación que cobro no llegó a fin de mes. No puedo. Si no me ayudara mi hija no podría hacer frente a todos los gastos que tengo» comentó la artista.

«Tengo que pagar las expensas y no puedo. ¿Y qué voy a hacer, me voy a mudar a los 80 años? No me parece justo. Ahora me afilié a PAMI porque con los aumentos que tuvieron los remedios y como nos quitaron los descuentos que teníamos, tampoco llegaba para comprarlos» explicó.

Luego de ver el vídeo, Barbieri lloró conmovida y reflexionó: «Esto no puede suceder con una persona de 80 años que además trabajó toda la vida y se ganó todo lo que tiene. ¿Cómo puede ser que esa persona después de todo lo que hizo no tenga para pagarse los remedios?«.

«Es injusto que los argentinos estamos viviendo esto. Al presidente le quiero hablar, a él, sí. Cómo me gustaría hablar con él. Por ahí no para entrevistarlo, sino para hablarle a la cara. Cuando veo estas cosas digo ‘pero cómo pasan estas cosas, como se dice esto… ¿Tiene corazón este hombre?¿Él ve lo que está pasando?» dijo Barbieri durísima.