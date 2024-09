La interna familiar de los Lanata: Habló la abogada de Elba Marcovecchio y Lola Lanata contestó con una indirecta

El periodista Jorge Lanata lleva más de 3 meses internado y fue trasladado esta semana. El conductor de «Periodismo Para Todos» había ingresado al Hospital Italiano para realizarse un estadio de rutina en el mes de junio y debido a un complejo episodio respiratorio y renal. En medio del dificil momento, sus hijas, Bárbara y Lola Lanata, y su esposa, Elba Marcovecchio se encuentra en una dura interna familiar.

Habló la abogada de Elba Marcovecchio: «Le genera dolor la no aceptación»

Mariana Gallego, abogada de Elba Marcovecchio habló con Socios del Espectáculo sobre la fuerte interna familiar entre las hijas del periodista y su esposa.

«Me imagino le dolería un montón esto que pasaba con las chicas… En realidad no tanto con Lola, con quien siempre tuvo relación según ella me contaba. La relación nula era con Bárbara. Pero las que estábamos ahí sabíamos lo que pasaba, eso le hacía mal, le parecía ingrato y le generaba dolor la no aceptación de la decisión del padre» comentó la representante legal.

Además, Gallego confirmó que la interna familiar comenzó mucho antes de la internación del periodista. «Claramente el padre, Jorge como adulto tenía la decisión de casarse con quien quiera y a veces los hijos grandes no aceptan que los padres rehacen su vida» explicó.

«Han habido episodios fuertes de no sentarse a comer siquiera, de no hablarle. La verdad que esto pasaba y es super doloroso. Imaginate cómo se incrementa esto en una situación que ves así a tu marido, que lo que necesita es apoyo y contención y no que se armen dos bloques y Elbita quede sola y separada en un momento tan importante» continuó.

Luego, detalló que el traslado del conductor de Radio Mitre a la clínica de rehabilitación Santa Catalina fue firmado por las tres. «Elba al mostrar el parte médico intenta cumplir con el compromiso que tiene Jorge con mostrar la verdad, incluso con la verdad relacionada a su salud (…) Elbita en cuanto a su salud nunca ha mentido, es lo real» comentó.

En medio del escándalo, la hija menor del periodista, Lola Lanata, apereció en su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños a su padre y lanzó un contundente indirecta. “Cuando salgan los trapitos al sol…» puso la joven en sus historias de Instagram. Luego posteó dos fotos con Jorge y escribió: «Feliz cumpleaños a ti».