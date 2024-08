Iliana Calabró reveló detalles de la relación de su hermana Marina y Rolando Barbano

Iliana y Marina Calabró tuvieron un público distanciamiento tras un ida y vuelta mediático. Ahora, las hermanas estarían reconciliadas. En diálogo con Intrusos, Iliana habló sobre su actual vínculo con la periodista y compartió detalles de la polémica relación de su hermana y Rolando Barbano.

Iliana Calabró sobre Marina Calabró: «a veces ella se hace la difícil».

«Las cosas con mi hermana están muy bien. Estuvimos hablando hasta ayer. Ahora no tengo mucho tiempo porque estamos de gira, pero donde hay amor, hay amor», reveló Iliana.

La actriz le restó importancia a su ‘pelea’ y explicó que tan solo no se hablaron durante una semana: «Una semana estuvimos distanciadas, estaba viendo fotos y vi que una semana duró. Siempre voy a buscar reencontrarme con mi hermana, a veces ella se hace la difícil».

¿Qué dijo Iliana sobre Marina Calabró y Rolando Barbano?

Iliana compartió con Intrusos qué visión tiene de su hermana en esta nueva etapa de su vida, luego de renunciar públicamente a su columna de espectáculos en ‘Lanata sin filtro’: “La veo bien, con un poco menos de trabajo, me escucha. Está trabajando menos y está bueno”

Por otra parte, el movilero le preguntó cómo viene la relación de Marina y Rolando, tras las idas y vueltas que tuvo la pareja: “Están bien”, sostuvo y agregó: “Me pone feliz verla bien”.

Cuánto costó el amarre que hizo Marina Calabró

Eso no fue todo porque también revelaron cuánto habría pagado Marina Calabró para hacerle un amarre a Barbano: «No me nombres’, me dice mi fuente. Es esta. La periodista tal se la presentó a Marina. Es más, la bruja vino de Santa Fe para acá. Se hospedó en el hotel Cristóforo Colombo. Habría pagado 400 mil pesos».

Hasta el momento Marina Calabró no dijo nada al respecto sobre los rumores de brujerías que circulan a su alrededor. Pero se conoció que al parecer la famosa y Barbano cerrarán su reconciliación un increíble viaje al exterior que realizarán en las siguientes semanas.