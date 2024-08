Marina Calabró tuvo un un tenso cruce en vivo con Horacio Cabak: “Que renegado”

Marina Calabró y Horacio Cabak tienen algo en común, ambos a lo largo de su carrera fueron protagonistas de algunos escándalos sentimentales, temas que ninguno de los dos quiere abordar durante su programa de streaming en El Observador.

Marina Calabró y Horacio Cabak protagonizaron un incómodo momento

Durante la última emisión de el programa A la tarde, Cora Debarbieri señaló los picantes comentarios que intercambiaron Cabak y Calabró durante uno de los recientes programas que compartieron: “Hay un clima de tensión entre los periodistas, bastante importante”.

“Marina no quiere hablar de su relación con Barbano, si hubo o no reconciliación que es lo que todos queremos saber, y no le gustó nada”, aseguró la panelista del ciclo de América TV sobre la relación de los colegas.

Ante esto, Karina Mazzocco presentó un recorte del programa en donde Marina y Horacio se sacaron chispas: “¿Hay que hablar si o si con el periodista? ¿el periodista tiene derecho a entrevistar siempre y vos tenés que responderle?”, consultó Cabak picante.

“Cuando uno es periodista… yo soy re corporativa”, comenzó la hermana de Iliana y el presentador continuó: “No, basta. Estoy cansado de eso. Siempre hay que atender al notero ¿por qué?”, dijo y Marina siguió: “Vos me ponés el micrófono…”.

Con evidente molestia, Cabak retrucó: “¿Y si no tengo ganas de hablar? ¿y si el tema no me interesa?”, expresó y ella lanzó contundente: “Hablás igual querido, ¿o te olvidás cuando estabas de notero vos también?”.

El diálogo picante entre Marina y Horacio

“A vos te sirve cuando yo tengo un quilombo, no cuando me va bien. Cuando me va bien no venís nunca. Venís a buscarme cuando hay un quilombo que me involucra. Nunca venís a una nota a preguntarme cómo me va”.

“A mí me buscan siempre”, dijo Marina Picante y Horacio le contestó con artillería pesada: “Cuántas veces te fueron a buscar con los quilombos de tu hermana? Cada vez que tu hermana abre la boca está diciendo: ‘ya viene mañana’. Viene fulano, viene mengano, ya te sabés todo”.

Sobre esto, la periodista expresó: “Qué renegado, que Juli Poggio que resultaste”, dijo Mariana en medio del tenso cruce que estaba teniendo con su compañero al aire, quien ya tuvo problemas con otras colegas.

Con información de revista Pronto