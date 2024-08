¡Marina Calabró sigue pagando por Barbano! Ahora un amarre: ¿Cuánto le costó la «brujería»?

Marina Calabró insiste en su relación con Rolando Barbano, la periodista apuesta todo para que su relación funcione por eso, en su momento financió unas vacaciones que Rolando Barbano rechazó, después Marina tuvo que pagar una multa por dejar el auto mal estacionado en la casa del periodista de policiales y como si eso fuera poco, ahora, le pagó a una «bruja» para hacerle un amarre a Barbano y volvió a invertir en otras vacaciones para irse con él.



Tildan la relación de Marina Calabró y Barbano como «tóxica»

El encargado de dar la noticia del monto que pagó Marina Calabró por dicho amarre fue el periodista de espectáculo, Pampito.

«Esta es la pareja más Chernóbil de la televisión argentina. Van, vienen, se dedican premios. Parecen no ser un amor correspondido. La otra se va de la radio, vuelve. ¿Viajan juntos? No, no viajan juntos».

«Es la historia perfecta para dedicarle la canción ‘Toxic’ de Britney Spears, pero ahora parece que la pareja está otra vez unida. Aparentemente, Marina Calabró habría ido a ver una bruja para hacerle el famoso amarre a Rolando Barbano. Una bruja de Santa Fe a la que Marina Calabró le pidió desesperada: ‘por favor, traémelo de vuelta a Rolando Barbano y yo a cambio te compro el celular que vos quieras’», contó.

Pero fue en LAM donde decidieron dar más detalles sobre el gran escándalo que se desató con la panelista: «Otra periodista le presentó la bruja a Marina, muy conocida. Entonces, de ahí, Pampito sacó la información y hay foto de Marina con la bruja”.

Cuánto valió el amarre que hizo Marina Calabró

Eso no fue todo porque también revelaron cuánto habría pagado Marina Calabró para hacerle un amarre a Barbano: «No me nombres’, me dice mi fuente. Es esta. La periodista tal se la presentó a Marina. Es más, la bruja vino de Santa Fe para acá. Se hospedó en el hotel Cristóforo Colombo. Habría pagado 400 mil pesos».

Hasta el momento Marina Calabró no dijo nada al respecto sobre los rumores de brujerías que circulan a su alrededor. Pero se conoció que al parecer la famosa y Barbano cerrarán su reconciliación un increíble viaje al exterior que realizarán en las siguientes semanas.

Con información de Paparazzi