Marina Calabró no se cansa de ser ninguneada por Rolando Barbano: «Él desea una relación clandestina»

Rolando Barbano, está otra vez en el centro de la polémica por su supuesto nuevo encuentro «clandestino» con Marina Calabró. En ese contexto, en el programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco, abordaron el tema y dieron detalles de como Marina y Roberto se manejan con respecto a su relación y la prensa.

¿Marina Calabró cambia su personalidad cuándo está con Rolando Barbano?

La actitud de Marina Calabró es llamativa, al menos en el programa A la Tarde, dieron a entender eso, ya que Daniel Ambrosino comentó: “Yo me voy a enojar con Marina. Le escribí, ella me respondió y dijo ‘No hablo más de Barbano’. Me pregunto si esto será una petición de Rolando”.

En ese marco, Oliver, cronista del programa, sorprendió a todos con su teoría: “Cuando buscamos a Marina y está alejada de Barbano, accede a la nota, habla y juega un poco con nosotros. Pero cuando está con él, se aleja. Creo que él no nos quiere. En los Martín Fierro nos negó la nota, y después, cuando le preguntamos por la salud de Jorge Lanata, me dijo ‘¡No me vengas a buscar nunca más porque no te pienso dar una nota!’”.

Ambrosino agregó: “Si a mí me dice eso, lo voy a buscar todos los días. A él no le gusta ningún programa de espectáculos. Es espantoso que la figura no te pare y hable. Marina lo sabe, pero ahora está haciendo lo que critica”.

Finalmente, Cora Debarbieri concluyó: “Marina quiere hablar de la relación, por eso hizo ese comentario en los Martín Fierro, pero él desea que sea clandestina. Sin embargo, en el cumpleaños de Yanina (Latorre), él se mostró con Marina. Nadie los obligó, y a partir de ahí se abrió la puerta”.