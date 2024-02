Incómoda, Julieta Poggio se refirió a los rumores de romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Julieta Poggio se mostró incómoda al ser consultada por el posible romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez. En una nota con LAM, la exparticipante de Gran Hermano reveló si sentiría celos si se confirmara la relación.

«¿Te hizo bien decir que Marculi fue real?», le consultó el notero a Juli, sobre su relación con Marcos. «Tuve que decirlo para cortar con ese ciclo. Solo él y yo sabemos la verdad de lo que pasó», respondió la joven.

Luego le preguntaron por una posible relación entre Marcos y Eugenia pero lo descartó. «Compartieron trabajos juntos y están en la misma agencia. A mí me parece que no», contestó Juli.

«Me parece que no pasa nada (entre ellos) Es lo que la gente piensa. Igual, ya está. Es tema de ellos», agregó y confirmó que de ser así no sentiría celos. «No me pone celosa. Para mí no pasa nada ahí», cerró.

El mensaje de Lauty Gram, luego de romper con la China Suárez

Lauty Gram y la China Suárez ya no estarían juntos. Pese a que nunca confirmaron el romance, ambos fueron vistos en reiteradas ocasiones juntos. En las últimas horas Lauty agradeció a sus seguidores por apoyarlo en los «días malos».

«Gracias a todos mis seguidores que siempre están ahí, a los que responden mis historias con mensajes lindos, los que me escuchan diariamente. Gracias de corazón a todos ustedes«, escribió el músico.