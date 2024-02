La canción que compartió Khea que podría ser una indirecta para Nicki Nicole

Durante la tarde de ayer las redes se vieron sorprendidas con la noticia de que la cantante argentina Nicki Nicole y el artista mexicano Peso Pluma, se habían separado por una infidelidad de parte de él. «Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar» escribió Nicki en una historia de Instagram.

Rápidamente las redes se hicieron eco de la noticia y Twitter se llenó de comentarios en contra del intérprete de corridos tumbados. Además, Trueno, el rapero de la Boca ex de la cantante, fue tendencia en X por los fanáticos que pedían que volvieran.

Pero él no fue el ex de Nicki que volvió a aparecer con una indirecta. El ex de la artista rosarina que apareció en el drama fue Khea. Ivo Serue y Nicole Cucco fueron pareja durante el año 2019, aunque fue una relación de perfil bajo y no solían mostrarse mucho juntos. Meses después, ya en 2020, la artista comenzó su relación con Trueno, con quién estuvo en pareja 3 años.

Khea compartió ayer una de sus canciones estrenadas hace un poco más de un mes, pero no fue cualquier tema sino que fue «Hola Perdida» su colaboración con Luck Ra. «Hola, perdida. Soy yo, el examor de tu vida.Volví para volver a hacerte mía.Porque un amor así no se olvida.» dice la letra de la canción.

Los usuarios en las redes no pudieron evitar comenzar a especular que se trata de una indirecta para su expareja. Sin embargo, el rapero no aclaró nada al respecto.

¿Por qué se separaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

El cantante mexicano Peso Pluma y la artista argentina Nicki Nicole se separaron. Así lo confirmó la cantante a través de sus redes sociales luego de haber visto a su novio con otra persona en un casino de Estados Unidos.

Hace una semana atrás, se vio a la pareja de artistas muy enamorados en la ceremonia de los Grammys, celebrada en Los Ángeles. Sin embargo, luego de la ceremonia Nicki partió para Costa Rica, para dar un show en Picnic Festival Centroamérica, mientras que Hassan Laija, nombre real de Peso Pluma, se quedó en Estados Unidos para ver el Super Bowl, que se celebró este fin de semana.

Anoche, las redes se sorprendieron con un vídeo donde se lo ve a Hassan entrando a un casino en Las Vegas con una misteriosa mujer, de la mano. La identidad de la joven se desconoce.

Por su parte, la cantante argentina eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con el interprete de «Ella baila sola» y hace tan solo unas horas confirmó su separación. «Lo que se respeta, se cuida», comentó y agregó «con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes».